Adolfo Cerqueda Rebollo es un político mexicano y actual alcalde de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ha desarrollado su carrera en la administración municipal y en cargos locales dentro de Morena. Si quieres conocer su edad, pareja, hijos, estudios y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Adolfo Cerqueda Rebollo?

Adolfo Cerqueda Rebollo es un politólogo y funcionario público mexiquense que ha construido su carrera dentro del gobierno municipal de Nezahualcóyotl, donde ha ocupado distintos cargos antes de convertirse en presidente municipal. Originario del propio municipio, inició su actividad pública como asesor legislativo y posteriormente se integró al ayuntamiento, donde trabajó en áreas de coordinación, gabinete y gestión local.

Antes de llegar a la alcaldía, también fue síndico municipal, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y diputado local suplente, lo que le permitió consolidar su perfil político dentro de la administración local.

Fue electo presidente municipal de Nezahualcóyotl para el periodo 2021-2024 y posteriormente reelecto para gobernar nuevamente el municipio en el periodo 2025-2027.

¿Qué edad tiene Adolfo Cerqueda Rebollo?

Adolfo Cerqueda nació el 23 de junio de 1982, por lo que actualmente tiene 43 años.

¿Adolfo Cerqueda Rebollo tiene pareja?

Se desconoce si Cerqueda Rebollo tiene pareja, pues su vida sentimental se mantiene fuera de las redes sociales. Sin embargo, es conocido por ser el primer gobernador del municipio en ser de la comunidad LGBTQ+.

¿Qué signo zodiacal es Adolfo Cerqueda Rebollo?

Al haber nacido el 23 de junio, Adolfo Cerqueda es Cáncer, signo que se caracteriza por ser sensible, intuitivo y emocional.

¿Adolfo Cerqueda Rebollo tiene hijos?

Sí, de acuerdo con sus redes sociales, Adolfo Cerqueda tiene al menos un hijo; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su vida.

¿Qué estudió Adolfo Cerqueda Rebollo?

Adolfo Cerqueda cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Además, de contar con una certificación en coaching e instructor fitness.

¿En qué ha trabajado Adolfo Cerqueda Rebollo?

Adolfo Cerqueda Rebollo se ha desempeñado principalmente en el ámbito público, destacando cargos como: