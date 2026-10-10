El Gobierno de Monterrey recibió un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Hoteleros de Nuevo León por las acciones implementadas para prevenir la trata de personas y la explotación infantil, como parte de las estrategias de protección a niñas, niños y adolescentes durante la Copa Mundial 2026.

La distinción fue entregada por el presidente de la asociación, Jesús Fernando Nader Marcos, quien destacó la coordinación entre las autoridades municipales y el sector hotelero para fortalecer las medidas de prevención antes, durante y después del evento deportivo.

Uno de los principales resultados de esta colaboración fue la capacitación impartida en mayo al personal operativo de 53 hoteles de Nuevo León, especialmente a quienes trabajan en las áreas de seguridad y recepción de huéspedes. El objetivo fue proporcionarles herramientas para identificar señales de alerta y actuar oportunamente ante posibles situaciones de riesgo.

Monterrey recibe reconocimiento por prevenir la trata de personas (cortesía )

Capacitan a personal de 53 hoteles de Nuevo León

Las jornadas de formación contaron con la participación del DIF Monterrey, UNICEF México, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía de Monterrey, entre otras instituciones.

Los contenidos incluyeron identificación de indicadores de riesgo, protocolos de actuación, derechos humanos, no discriminación y atención con enfoque de protección a las infancias y adolescencias.

Estas acciones forman parte de una estrategia de colaboración interinstitucional que busca fortalecer la prevención, facilitar la detección de posibles casos y promover su canalización oportuna ante las autoridades competentes.

La iniciativa reúne al municipio, la Asociación Mexicana de Hoteleros de Nuevo León y organismos públicos y privados para generar entornos más seguros para niñas, niños y adolescentes, particularmente en espacios de hospedaje y durante eventos de gran afluencia turística.

Monterrey recibe reconocimiento por prevenir la trata de personas (cortesía )

Reconocen colaboración entre autoridades y sector hotelero

Durante la ceremonia, la secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Ximena Tamariz, agradeció la colaboración del sector hotelero.

Por su parte, la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez, destacó la importancia de sumar esfuerzos con la iniciativa privada para impulsar acciones de protección a la niñez y adolescencia.

La Asociación Mexicana de Hoteleros de Nuevo León señaló que esta es la primera ocasión en que entrega una distinción para reconocer las acciones de un gobierno en materia de prevención y atención de la trata de personas y la explotación infantil.

El reconocimiento destaca la importancia de mantener la colaboración entre autoridades, empresas e instituciones especializadas, así como de fortalecer la preparación del personal que puede contribuir a identificar situaciones de riesgo y activar los mecanismos correspondientes.

Con estas acciones, Monterrey busca reforzar la corresponsabilidad entre los sectores público y privado para proteger a niñas, niños y adolescentes y dar continuidad a las medidas de prevención más allá de los eventos internacionales.