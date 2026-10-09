Más de 500 personas han sido beneficiadas con el programa “Monterrey se ve mejor sin Cataratas”, una iniciativa del Gobierno de Monterrey, a través del Sistema Municipal DIF, que facilita el acceso a cirugías gratuitas para quienes enfrentan dificultades económicas para atender este padecimiento visual.

Como parte de la continuidad de la estrategia, se entregaron 63 certificados a personas con diagnóstico de cataratas, quienes podrán acceder a la intervención quirúrgica y a los servicios médicos necesarios para su tratamiento.

El programa busca reducir las barreras económicas para recibir atención oftalmológica y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias, favoreciendo su autonomía y el desarrollo de sus actividades cotidianas.

¿Qué servicios incluye el programa de cataratas del DIF Monterrey?

Los apoyos contemplan sin costo la cirugía, el lente intraocular, las consultas médicas y los estudios necesarios para llevar a cabo el procedimiento.

La identificación de posibles beneficiarios se realiza principalmente mediante las brigadas y jornadas del programa “Monterrey se ve Mejor”, que recorren distintas colonias de la ciudad. Durante estas actividades se efectúan revisiones para detectar problemas oculares y canalizar a quienes requieren seguimiento médico. En septiembre de 2026, el DIF Monterrey anunció una tercera etapa del programa y la entrega de 100 certificados adicionales, con lo que superó la meta inicial de 400 procedimientos.

DIF Monterrey beneficia con cirugías gratuitas de cataratas (cortesía )

¿Cómo solicitar información sobre las cirugías gratuitas?

Las personas interesadas en conocer los requisitos y recibir orientación sobre el programa “Monterrey se ve mejor sin Cataratas” pueden comunicarse al 81 5102 8600.

Las cataratas pueden provocar visión nublada o disminución de la capacidad visual. Por ello, las jornadas de detección y la canalización a servicios especializados permiten identificar a las personas que necesitan valoración médica y tratamiento.

A través de esta iniciativa, el DIF Monterrey busca ampliar el acceso a servicios de salud visual y apoyar a más familias con atención médica especializada sin costo para las personas beneficiarias.