Más de 500 personas han sido beneficiadas con el programa “Monterrey se ve mejor sin Cataratas”, una iniciativa del Gobierno de Monterrey, a través del Sistema Municipal DIF, que facilita el acceso a cirugías gratuitas para quienes enfrentan dificultades económicas para atender este padecimiento visual.

Como parte de la continuidad de la estrategia, se entregaron 63 certificados a personas con diagnóstico de cataratas, quienes podrán acceder a la intervención quirúrgica y a los servicios médicos necesarios para su tratamiento.

El programa busca reducir las barreras económicas para recibir atención oftalmológica y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias, favoreciendo su autonomía y el desarrollo de sus actividades cotidianas.

¿Qué servicios incluye el programa de cataratas del DIF Monterrey?

Los apoyos contemplan sin costo la cirugía, el lente intraocular, las consultas médicas y los estudios necesarios para llevar a cabo el procedimiento.

La identificación de posibles beneficiarios se realiza principalmente mediante las brigadas y jornadas del programa “Monterrey se ve Mejor”, que recorren distintas colonias de la ciudad. Durante estas actividades se efectúan revisiones para detectar problemas oculares y canalizar a quienes requieren seguimiento médico. En septiembre de 2026, el DIF Monterrey anunció una tercera etapa del programa y la entrega de 100 certificados adicionales, con lo que superó la meta inicial de 400 procedimientos.

DIF Monterrey beneficia con cirugías gratuitas de cataratas
DIF Monterrey beneficia con cirugías gratuitas de cataratas (cortesía )

¿Cómo solicitar información sobre las cirugías gratuitas?

Las personas interesadas en conocer los requisitos y recibir orientación sobre el programa “Monterrey se ve mejor sin Cataratas” pueden comunicarse al 81 5102 8600.

Las cataratas pueden provocar visión nublada o disminución de la capacidad visual. Por ello, las jornadas de detección y la canalización a servicios especializados permiten identificar a las personas que necesitan valoración médica y tratamiento.

A través de esta iniciativa, el DIF Monterrey busca ampliar el acceso a servicios de salud visual y apoyar a más familias con atención médica especializada sin costo para las personas beneficiarias.