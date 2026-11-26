En Galeana, Nuevo León, se registró el rescate de 79 jornaleros, entre ellos 34 menores, quienes presuntamente habrían sido víctimas de una red de explotación y trata.

De acuerdo con las autoridades, las personas, en su mayoría rarámuris, vivían hacinadas bajo carpas de plástico en un rancho, en el que se les obligaba a trabajar en la cosecha de papa.

Las primeras indagatorias señalan que los trabajadores llegaron voluntariamente desde Chihuahua, pero una vez en el lugar, fueron retenidos por un pago semanal de solo mil 500 pesos.

Agricultor (Unsplash)

79 jornaleros, incluidos niños, vivían en hacinamiento y explotación laboral

La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que los 79 jornaleros vivían bajo carpas construidas con plástico, sin acceso a servicios básicos de higiene o drenaje.

Además, se indicó que las personas eran sometidas a jornadas laborales excesivas. El fiscal general estatal, Javier Flores, señaló que dentro de este esquema abusivo de trabajo se encontraban:

7 niñas

11 niños

16 adolescentes

10 hombres

35 mujeres adultas

Agregó que 16 de las 79 personas rescatadas reciben valoraciones médicas, debido a que presentan síntomas relacionados con posibles enfermedades por su estadía en el rancho.

El operativo se realizó como parte de dos carpetas de investigación: una por presunta explotación laboral y otra por la muerte de una menor rarámuri que trabajaba como jornalera.

Rescatan a 79 jornaleros en Nuevo León (Picasa)

Detienen a tres por caso de explotación laboral en Galeana

En relación a este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que Jesús Martín, de 33 años, fue aprehendido junto a otras dos personas en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con indagatorias, los trabajadores llegaron voluntariamente desde Chihuahua para participar en la cosecha de papa. Sin embargo, recibían mil 500 pesos semanales y debían destinar 400 pesos al pago de hospedaje.