El Gobierno de Monterrey inauguró la VI Reseña de la Gráfica Nuevo León, una exposición colectiva que reúne el trabajo de más de 55 productores gráficos del estado para reconocer y difundir las expresiones contemporáneas de esta disciplina artística.

La muestra se encuentra en el Museo Metropolitano de Monterrey y busca acercar al público a distintas propuestas gráficas, además de generar espacios de encuentro y colaboración entre artistas, coleccionistas y personas interesadas en el arte.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Gobierno municipal impulsa esta iniciativa como parte de sus acciones para fortalecer la actividad cultural, reconocer el trabajo de los creadores locales y ampliar las oportunidades de difusión para las expresiones artísticas de Nuevo León.

VI Reseña de la Gráfica Nuevo León: fechas, horarios y sede

Durante la inauguración se destacó la participación de las y los artistas, así como el crecimiento de esta iniciativa, que contribuye a visibilizar la producción gráfica del estado y a fomentar el interés por el coleccionismo.

En las actividades participaron Jorge García Murillo, curador de esta edición, e Isabel Hernández, coordinadora general de la Reseña de la Gráfica Nuevo León y del Sexto Encuentro Nacional de Gráfica Nuevo León, además de integrantes del comité organizador y participantes del conversatorio.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de octubre de 2026, en las salas Hidalgo y Corregidora del Museo Metropolitano de Monterrey. La entrada es gratuita y podrá visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Con esta sexta edición, Monterrey busca fortalecer la difusión del arte gráfico y acercar las propuestas de los creadores de Nuevo León a un público más amplio.