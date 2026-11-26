En la marcha 25N en CDMX, las participantes protestaron contra Vadhir Derbez, a quien señalaron como violentador en varias pancartas: “Lo encantador no quita lo agresor”.

Durante la protesta en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este miércoles 25 de noviembre, desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan exhibieron el rechazo al actor señalado de presunto abuso sexual.

Hasta el momento, Vadhir Derbez no se ha pronunciado sobre las pancartas en su contra durante la marcha 25N en CDMX, así como tampoco de las actualizaciones de su proceso legal, más allá de su video en el que se dijo tranquilo.

Vadhir Derbez aparece en pancartas de la marcha 25N en CDMX señalado como agresor

Durante la marcha 25N en CDMX se vieron pancartas contra Vadhir Derbez, señalado como agresor por parte de las manifestantes derivado de las denuncias por abuso sexual.

Las protestas contra Vadhir Derbez incluyeron dos lonas y varios carteles en los que se le señala como violentador, además de resaltar que “El no es no” y se debe respetar dicha decisión.

Las pancartas en las que se ve el nombre de Vadhir Derbez avanzaron desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, entre cantos de “Y tiemblen los machistas”.

Caso Vadhir Derbez aparece en pancartas de la marcha 25N en CDMX (Captura de pantalla)

Vadhir Derbez no es el primero del ámbito mediático que ha aparecido en pancartas de protesta durante las manifestaciones por violencia contra la mujer, ya que en 2025 se vio una piñata del diputado Cuauhtémoc Blanco.

Hasta el momento, Vadhir Derbez se ha dicho tranquilo por las acusaciones de violación. Una primera que habría ocurrido en Coyoacán y una segunda en aguas internaciones contra una menor edad, de la cual habría dos testigos; el actor dice no haber sido notificado.