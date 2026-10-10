El Gobierno de Monterrey dirigido por el alcalde Adrián de la Garza intensificó los trabajos de bacheo en distintos sectores de la ciudad para reparar los daños ocasionados por las recientes lluvias y mejorar las condiciones de circulación en las principales vialidades.

Durante un periodo de cinco días, las cuadrillas municipales intervinieron mil 800 metros cuadrados de carpeta asfáltica mediante la aplicación de asfalto en frío, con prioridad en las avenidas de mayor flujo vehicular.

Las labores fueron coordinadas por la Secretaría de Servicios Públicos, que durante las precipitaciones concentró sus esfuerzos en atender los puntos prioritarios de las principales avenidas para responder a las afectaciones registradas en el pavimento.

Monterrey mantiene 15 cuadrillas de bacheo las 24 horas

Una vez que las condiciones climáticas permitieron retomar las actividades con mayor intensidad, las cinco delegaciones de Servicios Públicos mantuvieron operaciones las 24 horas del día, con un despliegue de 15 cuadrillas distribuidas en diferentes zonas de Monterrey.

Como parte del operativo, se atienden diariamente alrededor de mil 200 metros cuadrados mediante trabajos de bacheo fijo y de volanta. Estas modalidades permiten reparar puntos específicos y distintos tramos identificados durante los recorridos de supervisión.

Entre las vialidades atendidas se encuentran las avenidas Lincoln, Paseo de los Leones y Félix U. Gómez, además de otros puntos detectados mediante los reportes ciudadanos.

Las acciones forman parte de las labores de mantenimiento urbano para mejorar las condiciones de calles y avenidas, así como contribuir a traslados más seguros para automovilistas y demás usuarios de la vía pública.

cuadrillas de Servicios Públicos realizan labores de bacheo (cortesía )

¿Cómo reportar baches en Monterrey?

El Gobierno de Monterrey continuará con los trabajos de reparación de la carpeta asfáltica en avenidas y colonias, dando seguimiento a las necesidades detectadas por las cuadrillas operativas y a las solicitudes de la ciudadanía.

Las autoridades municipales reiteraron que los baches y desperfectos en las vialidades pueden reportarse a través del 072, número que permite facilitar su identificación y programación para atención.

Con estas acciones, Monterrey mantiene las labores de conservación de la infraestructura vial ante las afectaciones derivadas de las lluvias y busca responder de manera continua a las necesidades de movilidad de la población.