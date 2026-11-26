Un grupo de padres de familia llevó a cabo una protesta el martes 24 de noviembre en el kínder de Morelia, Michoacán, David Alfaro Siqueiros, donde acusan que se registraron varios casos de abuso infantil.

Durante la manifestación, los inconformes exigieron la destitución de una maestra, a quien denunciaron de intentar minimizar los testimonios de las cuatro víctimas de los hechos.

Cabe destacar que fue a finales de octubre cuando se dieron a conocer las denuncias por abuso infantil en el kínder de Morelia, luego de que un trabajador fuera detenido tras ser señalado por las agresiones.

Padres de familia exigen destitución de maestra que minimizó denuncias de abuso en kínder de Morelia

En seguimiento a la protesta que realizan desde finales de octubre por los casos de abuso infantil, padres de familia del kínder David Alfaro Siqueiros de Morelia, clausuraron simbólicamnte el plantel.

En la movilización tomaron las instalaciones del jardín de niños y colocaron una cadena con candado para exigir la destitución de una maestra que, acusaron, intentó minimizar el caso.

Al respecto, los inconformes narraron que la docente de segundo grado de nombre Albertina, puso en duda los testimonios de los cinco menores que señalaron a un trabajador por agredirlos.

Caso de abuso infantil en kínder (Michelle Rojas)

Sobre ello, explicaron que la maestra argumentó que los niños están conociendo sus cuerpos y tal vez “fantasearon” o mintieron al hacer las acusaciones de haber sufrido abuso infantil.

Los padres de familia pidieron que la docente sea removida de su plaza de forma inmediata, además de que exigieron que las autoridades educativas de Morelia intervengan en el caso.

Trabajador de kínder en Morelia salió libre pese acusaciones de abuso infantil

El jueves 29 de octubre, Jorge Enrique, intendente del kínder David Alfaro Siqueiros, ubicado en la colonia La Soledad en Morelia, fue detenido por policías municipales.

Los hechos que se le imputan habrían ocurrido el 23 de octubre, pero al no existir orden de aprehensión en su contra, fue trasladado a la Barandilla Municipal, mientras la Fiscalía General del Estado inició la investigación.

Las acusaciones iniciales involucraban a cuatro menores, aunque después una madre señaló que sumaban cinco las denuncias, incluyendo a una niña de primaria, por conductas de índole sexual.

Tras su detención trascendió que el imputado habría obtenido su libertad mediante un presunto amparo, lo que provocó protestas y bloqueos de padres de familia el 30 de octubre.

Hacia el 12 de noviembre, el director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, informó que la Fiscalía ya había girado una orden de aprehensión contra el implicado, mientras se aplicó una suspensión de actividades en el kínder