El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, realizó el conversatorio “Movilidad, Café y Negocios Biciamigables: Conversaciones que Resuelven”, un espacio enfocado en analizar cómo construir entornos urbanos más seguros, accesibles e incluyentes para niñas y niños.

La actividad se llevó a cabo en colaboración con la Universidad Regiomontana y reunió a especialistas, representantes de organismos civiles y autoridades locales para dialogar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de la infancia en la planeación de las ciudades.

Monterrey impulsa movilidad segura para niñas y niños

El encuentro se desarrolló en el Edificio CEDAE de la U-ERRE y tuvo como eje principal el tema “Infancia y Ciudad: De las ideas a las calles”, donde se compartieron experiencias y propuestas relacionadas con movilidad sostenible, seguridad vial y espacios públicos amigables para menores.

Gobierno de Monterrey impulsa planeación urbana con enfoque en la niñez (Cortesía)

Durante el conversatorio participaron representantes de organizaciones y especialistas en desarrollo urbano e infancia, quienes coincidieron en la necesidad de generar políticas públicas que permitan a niñas y niños desplazarse de manera segura y disfrutar de espacios urbanos adecuados.

Entre los participantes estuvieron integrantes de UNICEF México, así como expertos en movilidad y desarrollo social que abordaron temas relacionados con accesibilidad, diseño urbano y participación ciudadana.

Las mesas de diálogo también analizaron cómo las ciudades pueden adaptarse para mejorar la calidad de vida de las familias, priorizando banquetas seguras, cruces peatonales adecuados, áreas recreativas y sistemas de movilidad más eficientes.

Gobierno de Monterrey impulsa planeación urbana con enfoque en la niñez (Cortesía)

El Gobierno de Monterrey señaló que este tipo de ejercicios forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la participación social y generar soluciones enfocadas en el bienestar colectivo, especialmente de la niñez.

Finalmente, se reiteró que continuará promoviendo iniciativas que impulsen una ciudad más equitativa y sostenible, donde la movilidad y el desarrollo urbano se diseñen pensando en todas las personas.