El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, realizó el conversatorio “Movilidad, Café y Negocios Biciamigables: Conversaciones que Resuelven”, un espacio enfocado en analizar cómo construir entornos urbanos más seguros, accesibles e incluyentes para niñas y niños.
La actividad se llevó a cabo en colaboración con la Universidad Regiomontana y reunió a especialistas, representantes de organismos civiles y autoridades locales para dialogar sobre la importancia de incorporar la perspectiva de la infancia en la planeación de las ciudades.
Monterrey impulsa movilidad segura para niñas y niños
El encuentro se desarrolló en el Edificio CEDAE de la U-ERRE y tuvo como eje principal el tema “Infancia y Ciudad: De las ideas a las calles”, donde se compartieron experiencias y propuestas relacionadas con movilidad sostenible, seguridad vial y espacios públicos amigables para menores.
Durante el conversatorio participaron representantes de organizaciones y especialistas en desarrollo urbano e infancia, quienes coincidieron en la necesidad de generar políticas públicas que permitan a niñas y niños desplazarse de manera segura y disfrutar de espacios urbanos adecuados.
Entre los participantes estuvieron integrantes de UNICEF México, así como expertos en movilidad y desarrollo social que abordaron temas relacionados con accesibilidad, diseño urbano y participación ciudadana.
Las mesas de diálogo también analizaron cómo las ciudades pueden adaptarse para mejorar la calidad de vida de las familias, priorizando banquetas seguras, cruces peatonales adecuados, áreas recreativas y sistemas de movilidad más eficientes.
El Gobierno de Monterrey señaló que este tipo de ejercicios forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la participación social y generar soluciones enfocadas en el bienestar colectivo, especialmente de la niñez.
Finalmente, se reiteró que continuará promoviendo iniciativas que impulsen una ciudad más equitativa y sostenible, donde la movilidad y el desarrollo urbano se diseñen pensando en todas las personas.