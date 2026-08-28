El gobierno de Monterrey, a cargo de Adrián de la Garza recibió un reconocimiento por la organización y coordinación implementadas durante la Copa Mundial 2026, en particular por las acciones desarrolladas para garantizar el adecuado funcionamiento de las actividades mundialistas en Nuevo León.

La distinción reconoce el trabajo conjunto entre autoridades, representantes de la organización del torneo y ciudadanía durante los cuatro partidos disputados en el estado: Suecia contra Túnez, Túnez contra Japón, Sudáfrica contra República de Corea y Países Bajos contra Marruecos.

¿Qué hizo Monterrey durante el Mundial 2026?

Durante la jornada mundialista, el municipio implementó estrategias enfocadas en facilitar la movilidad, reforzar la seguridad y generar espacios de convivencia para residentes y visitantes.

Entre las principales acciones destacó el Regio Fest, espacio destinado a la transmisión y celebración de los partidos, así como la Regio Ruta Mundialista. También se desplegaron operativos especiales en zonas con alta concentración de personas, entre ellas Barrio Antiguo. Estas medidas permitieron atender la llegada de visitantes y mantener condiciones adecuadas durante las jornadas de mayor afluencia.

Coordinación y participación ciudadana

La organización de los encuentros requirió la coordinación entre distintos órdenes de Gobierno, representantes de la organización mundialista y actores locales para atender aspectos relacionados con seguridad, movilidad, servicios públicos y convivencia.

El reconocimiento también destacó la participación de la ciudadanía regiomontana, cuya respuesta contribuyó al desarrollo ordenado de las actividades y permitió proyectar a Monterrey como una ciudad con capacidad para recibir eventos internacionales de gran escala.

Además, las labores de preparación y organización permitieron fortalecer infraestructura, servicios y capacidades operativas que pueden permanecer como parte del legado que dejó la celebración mundialista para la ciudad.

Mundial 2026 impulsa proyección internacional de Monterrey

La realización de eventos de esta magnitud representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de Monterrey y, al mismo tiempo, impulsar actividades económicas, turísticas, culturales y de convivencia.

El reconocimiento se suma a una distinción otorgada previamente al Gobierno de Monterrey por las acciones de seguridad implementadas durante la Copa Mundial 2026 como parte de la coordinación desplegada antes y durante los encuentros.

Con estos resultados, Monterrey fortalece su posicionamiento como una ciudad capaz de organizar eventos internacionales mediante la coordinación institucional, la participación ciudadana y el desarrollo de infraestructura y servicios.