Integrantes del Ayuntamiento de Monterrey realizaron un recorrido de supervisión por diversas obras de infraestructura que construye la administración municipal al sur de la ciudad, entre ellas las correspondientes al Circuito Vial Huajuco y la construcción del C4 Zona Sur.

Durante la visita, los regidores conocieron los avances del paso elevado vehicular, conocido como Puente La Rioja, y de la conexión con avenida Acueducto, además de ingresar al túnel que atraviesa la Carretera Nacional como parte de este proyecto vial.

Supervisan regidores obras del Circuito Vial Huajuco y C4 Zona Sur. (cortesía )

Posteriormente, autoridades del Ayuntamiento de Monterrey, acudieron a la obra del drenaje pluvial de Catujanes, donde se llevan a cabo trabajos para revestir de concreto un canal natural, con el objetivo de mejorar la conducción de escurrimientos y contribuir a la seguridad de las zonas aledañas.

Construyen C4 Zona Sur y carriles laterales de la Carretera Nacional

Como parte del recorrido los regidores también visitaron la construcción del C4 Zona Sur, infraestructura que contará con aproximadamente 3 mil metros cuadrados de construcción y que fortalecerá las capacidades de seguridad y atención en esta zona de Monterrey.

Supervisan regidores obras del Circuito Vial Huajuco y C4 Zona Sur. (cortesía )

La supervisión concluyó en los carriles laterales ubicados al norte de la Carretera Nacional, construidos para facilitar el acceso hacia Brisas de Valle Alto, a la altura de Soriana. En este tramo se edificaron además los puentes sobre el Arroyo El Calabozo y La Virgen.

En el recorrido participaron los regidores Mentor Tijerina, Mario Alberto Rodríguez Platas, Roberto Gallardo, Martha Montemayor, Daniel Villarreal, Marcela Cavazos, Francisco Javier Cantú y Mayela Cortés.

Supervisan regidores obras del Circuito Vial Huajuco y C4 Zona Sur. (cortesía )

También estuvieron presentes el Secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal; el Director General de Gobierno, Luis Enrique Vargas; María de Jesús Aguirre, Directora de Gobierno; Nazario Pineda, Secretario de Obras Públicas; y Marcelo Brandy, Director de Enlace Municipal de la Secretaría de Obras Públicas.