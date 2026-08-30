El XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026 se llevará a cabo este domingo 30 de agosto. Acá te explicamos cómo seguir a tu corredor favorito en vivo.

Durante el Maratón CDMX 2026 participarán 30 mil corredores entre atletas nacionales e internacionales buscando romper sus propias marcas.

Así puedes seguir a ti corredor favorito en el Maratón CDMX 2026

Es bastante sencillo dar seguimiento a un corredor en el Maratón CDMX 2026. Lo único que debes hacer es este paso a paso:

Descarga la aplicación Maratón CDMX que se encuentra disponible para Android e iOS

Crea una cuenta con tu correo electrónico

Establece una contraseña e ingresa

Elige el Maratón de la Ciudad de México

Ingresa a la selección de seguimiento o apoyo a corredores

Busca a tu corredor favorito con su nombre o número de identificación

Una vez que lo hayas localizado, guarda a tu runner en una lista

Maratón de la Ciudad de México 2026 (Galo Cañas / Cuartoscuro)

La aplicación te dará diferente información acerca del participante. Por ejemplo, podrás conocer los tiempos parciales.

Además de su ritmo por kilómetro y ubicación a lo largo de la competencia gracias al chip de control que habrá durante la carrera de 42.195 kilómetros.

Recuerda que el Maratón CDMX 2026 partirá desde avenida Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM; su meta es el Zócalo capitalino.

Horarios del Maratón CDMX 2026

El Maratón CDMX 2026 comenzará a partir de las 05:00 horas. No obstante, las salidas serán escalonadas en estos horarios:

05:45 horas: Silla de ruedas y débiles visuales

05:50 horas: Categoría élite femenil

06:00 horas: Categoría élite varonil y Bloque A

06:15 horas: Bloque B

06:30 horas: Bloque C