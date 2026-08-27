El gobierno de Monterrey reconoció a cuatro mujeres destacadas con la Medalla “Mujer que Inspira, María Elena Chapa” 2026 como parte de una ceremonia dedicada a distinguir trayectorias y aportaciones que han generado impacto en distintos ámbitos de la sociedad regiomontana.

La entrega del reconocimiento se realizó durante una Sesión Solemne de Cabildo, en la que fueron distinguidas mujeres por su desempeño, compromiso y contribuciones en las categorías de actividad empresarial, científica, vecina solidaria y compromiso humano y social.

Galardonadas compartieron su trayectoria y compromiso en su comunidad

En la categoría de Actividad Empresarial fue reconocida Rebeca Romero de Serna, mientras que en Actividad Científica la distinción correspondió a Carolina Berenice Rodríguez Garza.

En Actividad Vecina Solidaria fue reconocida Claudia Rodríguez Ramírez, y en Compromiso Humano y Social, Cynthia Minerva González Cantú.

Además del reconocimiento formal, las galardonadas compartieron parte de sus historias de vida, experiencias y convicciones, destacando los retos que han enfrentado y el trabajo que han desarrollado para contribuir al bienestar de sus comunidades.

Monterrey entrega Medalla “Mujer que Inspira, María Elena Chapa” 2026.

En el ámbito científico, Carolina Rodríguez destacó la importancia de abrir camino para nuevas generaciones y acercar el conocimiento a más personas, mientras que Claudia Rodríguez compartió una trayectoria marcada por el trabajo comunitario y el apoyo a habitantes de distintos sectores del norponiente de Monterrey.

Por su parte, Cynthia Minerva González Cantú habló sobre su labor profesional y social mediante la realización de tratamientos y cirugías reconstructivas para personas que requieren atención especializada, mientras que Rebeca Romero de Serna resaltó la importancia del emprendimiento femenino y de las oportunidades que permiten generar empleos y fortalecer la economía familiar.

Medalla reconoce el legado de María Elena Chapa

La medalla lleva el nombre de María Elena Chapa, en reconocimiento a una trayectoria vinculada con la defensa de los derechos de las mujeres y el impulso de condiciones de mayor igualdad y participación.

Por este motivo el reconocimiento brindado por el gobierno de Monterrey busca mantener vigente ese legado mediante la distinción de mujeres que, desde diferentes áreas, realizan aportaciones significativas a la comunidad.

La edición 2026 representa también un espacio para visibilizar la diversidad de contribuciones que realizan las mujeres en Monterrey, desde el sector empresarial y científico hasta el trabajo comunitario y las acciones de carácter social.

Reconocer estas trayectorias contribuye a fortalecer referentes para nuevas generaciones y a destacar la importancia de la participación de las mujeres en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades de desarrollo, inclusión y bienestar.

Con la entrega de la Medalla “Mujer que Inspira, María Elena Chapa”, Monterrey continúa impulsando espacios de reconocimiento que visibilizan el talento, compromiso y aportaciones de mujeres que en distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo de la ciudad y al bienestar de su comunidad.