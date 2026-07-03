El Gobierno de Monterrey, en coordinación con la empresa internacional Whoosh, puso en marcha una nueva alternativa de micromovilidad con una flotilla de scooters eléctricos que busca facilitar los traslados urbanos y promover un transporte más sustentable.

El proyecto contempla una inversión de 96 millones de pesos, la generación de más de 45 empleos formales y la implementación de una opción de transporte para recorridos de corta distancia, con el objetivo de contribuir al ordenamiento urbano y reducir el uso del automóvil.

Scooters de Whoosh ofrecerán traslados seguros y ordenados en Monterrey

La empresa informó que los scooters cuentan con triple sistema de frenado, neumáticos antipinchaduras, sistema GPS y reemplazo de baterías en sitio, características orientadas a brindar mayor seguridad a los usuarios.

Además, quienes utilicen el servicio estarán protegidos por un seguro de cobertura amplia, que incluye gastos médicos y responsabilidad civil sin pago de deducible.

Para mantener el orden en el espacio público, la plataforma funcionará con zonas de estacionamiento autorizadas, donde los usuarios deberán iniciar y concluir sus recorridos, evitando que los patines sean abandonados en la vía pública.

El servicio tendrá un costo de desbloqueo de 8 pesos y una tarifa de 2.49 a 3 pesos por minuto. También estará disponible un pase mensual de 49.99 pesos, que elimina el cobro por desbloqueo.

Whoosh llega a Monterrey con scooters eléctricos y una inversión de 96 millones de pesos. (Cortesía)

Monterrey apuesta por la movilidad sustentable con 300 scooters eléctricos

Al operar con vehículos completamente eléctricos, el sistema permitirá reducir hasta en un 70% las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en comparación con los traslados realizados en automóviles particulares.

Los usuarios podrán acceder al servicio mediante la aplicación Whoosh WSH Mobility, disponible para dispositivos móviles.

El despliegue del programa será gradual. En una primera etapa operará en las zonas Centro-Sur, Fundidora e Independencia; posteriormente llegará al sector del Tecnológico, para después extenderse al Centro-Norte, Obispado, Chepevera y, finalmente, Mitras Centro.

De acuerdo con el proyecto, el crecimiento de la red será paulatino hasta alcanzar una flotilla de 300 scooters eléctricos, con lo que el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la conectividad, disminuir la contaminación y ofrecer nuevas alternativas de transporte para la población.