Monterrey firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL para impulsar la capacitación, formación académica y vinculación profesional de sus servidores públicos municipales.

El acuerdo permitirá al personal del municipio acceder a programas de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados y cursos de educación continua, además de becas y apoyos académicos para fortalecer sus conocimientos y desempeño en la administración pública.

Convenio Monterrey-UANL abre espacios de servicio social y prácticas para estudiantes universitarios

El acuerdo también contempla espacios para que estudiantes de la Facultad realicen servicio social, prácticas profesionales y voluntariado dentro del Gobierno de Monterrey, aplicando sus conocimientos en proyectos de interés público.

Con ello se busca consolidar una administración más preparada, eficiente e innovadora, promoviendo el intercambio de conocimientos entre la academia y el servicio público.

Monterrey fortalece su administración pública con alianza académica para mejorar la atención ciudadana

La estrategia incorporará nuevas perspectivas y herramientas para mejorar la atención ciudadana, la planeación de políticas públicas y la capacidad de respuesta de las dependencias municipales.

La vinculación con instituciones educativas forma parte de una visión orientada a fortalecer el capital humano de la administración, reconociendo que la capacitación continua es clave para elevar la calidad de los servicios y generar soluciones más eficaces para la población.