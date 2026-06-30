En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Árbol, el Gobierno de Monterrey, a cargo de Adrián de la Garza llevó a cabo con éxito la décimo séptima edición del programa Adopta un Árbol MTY, una iniciativa que promueve la participación ciudadana y fortalece la cultura ambiental en la capital de Nuevo León.

La actividad se realizó en el Parque Santa Rosa, ubicado en la colonia Chepevera, donde fueron entregados en adopción 100 árboles que serán plantados y cuidados por las personas participantes.

A través de Adopta un Árbol MTY, el Gobierno de Monterrey busca involucrar a la ciudadanía en acciones de reforestación urbana y conservación ambiental.

Las personas registradas pudieron adoptar distintas especies seleccionadas por su adaptación al clima de la región y por los beneficios que generan para el ecosistema urbano.

Entre las especies entregadas se encuentran:

Olmo

Crespón

Encino siempre verde

Álamo sicómoro

Anacahuita

Los árboles entregados mediante Adopta un Árbol MTY contribuyen a incrementar la cobertura vegetal de la ciudad y ofrecen beneficios ambientales como la generación de sombra, la captura de carbono y la mejora de la calidad del aire.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey fortalece su estrategia para construir una ciudad más verde, sostenible y resiliente frente a los efectos del cambio climático.

Dirección para una Ciudad Verde brinda asesoría a participantes

Personal de la Dirección para una Ciudad Verde, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible y Servicios Públicos, orientó a las y los participantes para seleccionar la especie más adecuada de acuerdo con las características del espacio donde sería plantada.

Además, durante la jornada se brindó apoyo directo a la comunidad para la plantación de algunos ejemplares, fortaleciendo las acciones de educación ambiental.

Adopta un Árbol MTY consolida acciones de restauración ambiental

La entrega de árboles se realizó en modalidad drive thru y peatonal, facilitando la participación de las familias regiomontanas interesadas en sumarse a la reforestación urbana.

Con esta nueva edición, Adopta un Árbol MTY continúa consolidándose como una herramienta de participación ciudadana, restauración ambiental y fortalecimiento de las áreas verdes de Monterrey.

A través de este programa, el Gobierno de Monterrey reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y con el impulso de acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a una mejor calidad de vida para la población.