Mariana Rodríguez y su esposo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunciaron con bombo y platillo el género de su tercer bebé.

Fue por medio de un video que compartieron en sus redes sociales, que ambos mostraron parte de la fiesta de gender reveal que celebraron para conocer el género de su próximo bebé.

Cabe destacar que unos cuantos días atrás, la propia Mariana Rodríguez compartió una historia en la que habría adelantado cuál sería el nombre de su tercer bebé.

Mariana Rodríguez y Samuel García (@marianardzcantu / Instagram)

¿Niño o niña? Mariana Rodríguez y Samuel García revelan género de su nuevo bebé

A 2 semanas del anunciar que están a la espera la llegada de su tercer bebé, Mariana Rodríguez y Samuel García dieron a conocer un importante detalle, pues revelaron qué género será.

En sus publicaciones, la titular de AMAR a Nuevo León y el gobernador señalaron que todo es como si estuvieran en un sueño, pues se sienten afortunados y felices por la noticia de que su tercer bebé será niña.

Ante la publicación, seguidores de Mariana Rodríguez y Samuel García se han volcado con numerosos mensajes de felicitación y buenos deseos, así como augurios positivos.

Siento que estoy soñandooo!!! El más afortunado y feliz!!! Gracias por escogernos mi amoor ❤️ pic.twitter.com/yw5UbATX5a — Samuel García (@samuel_garcias) May 6, 2026

Mariana Rodríguez ya habría revelado el nombre de su tercer bebé

Un par de días después de anunciar que espera un tercer bebé, Mariana Rodríguez compartió una historia en Instagram en la que cuestionó a sus seguidores sobre el nombre que debería ponerle.

En la publicación, la titular de AMAR a Nuevo León sugirió un par de opciones: Samuel en caso de que fuera niño o Raquel si fuera niña, es decir que ya se sabría cuál será el nombre.

Cabe destacar que la dinastía García Rodríguez de momento está compuesta por 2 niñas, Mariel e Isabel, mientras que en unos cuantos meses llegará la tercera, que se llamaría Raquel.