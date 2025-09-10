Mariana Rodríguez es nuevamente tendencia en redes sociales, pues recientemente lanzó una dinámica en Instagram para regalar un iPhone 17 PRO naranja.

El proceso para obtener uno de estos iPhone 17 PRO con los colores de Movimiento Ciudadano, fue publicado durante la tarde de este martes 9 de agosto de 2025.

Por su puesto, el “Giveaway anual!” no pasó desapercibido para miles de usuarios que ya están concursando para ganarse el iPhone 17 PRO que estará rifando Mariana Rodríguez , así que no te quedes sin la posibilidad de tener el tuyo.

Paso a paso para participar en la dinámica de Mariana Rodríguez para ganar un iPhone 17 PRO naranja

En caso de que estés interesado en participar en la dinámica que Mariana Rodríguez lanzó en Instagram para obtener un iPhone 17 PRO naranja, aquí te decimos paso a paso cómo concursar:

Seguir a Mariana Rodríguez en Instagram (@marianardzcantu) Seguir a Samuel García en Instagram (@samuelgarcias) Etiquetar a dos amigos en la publicación Compartir el post en tu historia mencionando a @marianardzcantu Ser feliz

Según señaló Mariana Rodríguez, el giveaway, o sea, la dinámica, terminará cuando tenga el iPhone físicamente para dárselo a la persona ganadora.

No obstante, no se revelaron mayores detalles de cómo será el proceso para saber quién ganó el iPhone 17 PRO naranja.

Se espera que este detalle sea revelado la próxima semana, cuando se lance oficialmente el iPhone 17 PRO en tiendas.

iPhone 17 PRO naranja (Captura de pantalla)

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 PRO naranja que rifará Mariana Rodríguez en Instagram?

A nadie extraña que miles quieran el iPhone 17 PRO naranja que estará rifando Mariana Rodríguez en Instagram, pues para empezar su costo es de 28 mil 499 pesos mexicanos.

Se sabe que las reservas del iPhone 17 comenzarán este viernes 12 de septiembre, que coincide con la semana de presentación en el evento de Apple.

Luego, se realizará el lanzamiento oficial del nuevo teléfono de Apple, el cual será el 19 de septiembre de 2025.