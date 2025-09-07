Un video captó el emotivo encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las hijas de la primera dama del estado de Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien a su vez esposa del gobernador Samuel García.

En el marco de su primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum visitó la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde el gobernador destacó la gestión de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, reducción de la pobreza y apoyos en temas de movilidad para el metro, el tren suburbano y la carretera interserrana.

Sin embargo, un evento que se robó la atención fue el encuentro de Claudia Sheinbaum con las hijas de Samuel García y Mariana Rodríguez en el Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Claudia Sheinbaum saluda a las hijas de Mariana Rodríguez: “Hola, hermosa”

Ayer sábado 6 de septiembre, luego de llegar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Claudia Sheinbaum tuvo un breve encuentro con las hijas de Mariana Rodríguez y Samuel García.

Previo al encuentro, Mariana Rodríguez instruyó a una de sus hijas para pronunciar el nombre de la presidenta; “se llama Claudia”, le dijo, “Claudia...” repitió la menor de edad; “Sheinbaum”, le indicó la esposa del gobernador, “Sheinbaum”, atinó a decir la niña.

Luego de lo anterior, la mandataria federal llegó a las instalaciones del Palacio de Gobierno de Nuevo León, y dijo “Ay, mira nada más”, “Hola hermosa, ¿cómo estás, Mariel?“, le preguntó a la hija mayor de Mariana Rodríguez, mientras la hija menor de su matrimonio con el gobernador descansaba en su brazo.

Posteriormente, todos caminaron juntos por las instalaciones del recinto, previo al informe de la presidenta.

Primer informe de la Presidenta de México en Nuevo León.



Parafraseando a Mariana, nos da mucho gusto que las mujeres tomen estos espacios cada vez con más frecuencia; independientemente de nuestra simpatía, son grandes pasos. Abriendo camino para nuestras hijas, Mariel e… pic.twitter.com/n3mUELTeBG — Samuel García (@samuel_garcias) September 7, 2025

Claudia Sheinbaum en Nuevo León; Samuel García dice que le da “mucho gusto” que las mujeres tomen espacios de poder en el gobierno

El encuentro entre Claudia Sheinbaum y las hijas de Mariana Rodríguez fue captado en video y difundido en las redes sociales de Samuel García, quien aseguró que le da “mucho gusto” que las mujeres tomen espacios de poder en la vida pública.

“Parafraseando a Mariana, nos da mucho gusto que las mujeres tomen estos espacios cada vez con más frecuencia”, escribió el gobernador en su cuenta de X.

“Independientemente de nuestra simpatía”, precisó, “son grandes pasos. Abriendo camino para nuestras hijas, Mariel e Isabel, y las niñas de nuestro país”, concluyó en su mensaje.