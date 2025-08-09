La tarde del jueves 7 de agosto, Adrián Marcelo compartió un video en el que ofreció una disculpa pública a Mariana Rodríguez, pero, ¿por qué? Esto fue lo que hizo.

Tal como compartió en el video, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León ordenó que el polémico ex participante de La Casa de los Famosos se disculpara con Mariana Rodríguez, como sentenció en abril.

La razón está relacionada con los frecuentes comentarios misóginos o machistas de Adrián Marcelo, siendo uno de los últimos el que hizo a Belinda, por el cual también ofreció “una disculpa”.

¿Por qué Adrián Marcelo se disculpó con Mariana Rodríguez? Esto fue lo que hizo

El tribunal de Nuevo León ordenó a Adrián Marcelo disculparse públicamente con Mariana Rodríguez por violencia política de género, delito por el cual pagó una multa de 21 mil 714 pesos y tomó un curso de equidad.

Y es que Mariana Rodríguez denunció a Adrián Marcelo por diversos comentarios en razón de género que hizo durante una entrevista, mientras era candidata a la alcaldía de Monterrey, tal como concedió el tribunal.

El cual añadió que las expresiones de Adrián Marcelo fueron “lascivas y grotescas” además de reproducir los estereotipos de género que perjudican tanto la dignidad como capacidades de las mujeres.

Tal como explicó Adrián Marcelo en su video, dichas frases constituyeron violencia verbal y simbólica que obstaculizó los derechos políticos electorales de Mariana Rodríguez.

Además de la disculpa pública, Adrián Marcelo retiró el video en el que violentó en razón de género a Mariana Rodríguez, a quien no podrá volver a mencionar en futuro contenido, como determinó el tribunal.

Y Adrián Marcelo quedó inscrito en el Registro Estatal y Nacional de Personas sancionadas por Violencia Política de Género.

¿Qué dijo Adrián Marcelo de Mariana Rodríguez? Video buscaba favorecer a Adrián de la Garza

La violencia que ejerció Adrián Marcelo en contra de Mariana Rodríguez, consiste en anular o menoscabar los derechos políticos-electorales, en este caso, por ser mujer.

Las palabras de Adrián Marcelo en contra de Mariana Rodríguez fueron dichas en un video en el que participó con el actual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, burlándose de quien era candidata.

El video “Recorriendo Monterrey con Adrián de la Garza y Rafa Ramos” fue retirado, como se mencionó, sin embargo, en el mismo se burlaba de Mariana Rodríguez.

Días después del fallo del tribunal de Nuevo León, Adrián Marcelo se disculpó con Mariana Rodríguez y aseveró que es buena gente pues nunca ha sido su afán el violentar a nadie.