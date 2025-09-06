Mariana Rodríguez se volvió centro de debate luego de mostrar su maternidad durante la conmemoración del Día del Policía en el estado de Nuevo León; en redes sociales hay opiniones divididas.

El pasado viernes 5 de septiembre, Mariana Rodríguez publicó una serie de fotografías en la ceremonia del Día del Policía, que causaron gran polémica pues aparece cargando a su bebé.

Mientras que algunos le aplauden a Mariana Rodríguez por mostrar su maternidad con libertad y orgullo, otros la critican por aparecer con su hija, de apenas siete semanas de nacida; los detalles.

Mariana Rodríguez lleva a su bebé al Día del Policía y abre debate sobre su maternidad

Mariana Rodríguez compartió algunas fotografías de la conmemoración del Día del Policía en el estado de Nuevo León, en las que se mostró con su hija Isabel, nacida el pasado 12 de julio de 2025.

Las imágenes compartidas por Mariana Rodríguez se viralizaron y generaron miles de interacciones, muchas de ellas divididas, pues mientras algunos le aplauden, otros critican el haber llevado a su hija al acto.

“Que imagen tan bella y poderosa” “El mensaje como mujeres y madres de familia es claro y contundente” “Mariana es un símbolo de que la maternidad no es límite para nada” Comentarios positivos en la publicación de Mariana Rodríguez

Usuarios en redes sociales han tachado a Mariana Rodríguez de “ridícula” al ver innecesario que llevara a su hija a un evento público y exponer a la bebé a muchas cosas; “siento que es más show, eso de traer a la nena”.

Según los comentarios, Mariana Rodríguez estaría gozando el poder llevar a su hija a su trabajo, un privilegio que muchas madres no tienen; “qué bonita foto, pero que alejada de la realidad para muchas madres”.

Mariana Rodríguez cargando a su hija en el Día del Policía. (Redes sociales)

Fotos de Mariana Rodríguez con su bebé en el Día del Policía generan debate

A través de redes sociales, Mariana Rodríguez compartió fotos de la conmemoración del Día del Policía en Nuevo León, en las que aparece cargando a su hija de casi dos meses de nacida.

Mariana Rodríguez acudió al acto cívico en compañía de su hija Isabel y de su esposo Samuel García, gobernador de Nuevo León, y las fotografías compartidas ya tienen casi 300 mil “me gusta”.

A continuación te mostramos las fotografías de Mariana Rodríguez mostrando su maternidad en el Día del Policía, que causaron gran debate:

Mariana Rodríguez cargando a su hija en el Día del Policía. (Redes sociales)

