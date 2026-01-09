Con el objetivo de conmemorar los 450 años de la fundación de la ciudad de León en Guanajuato, la Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, presentó el billete conmemorativo para reconocer la historia, cultura y tradiciones, además de honrar a hombres y mujeres que han construido la historia de la entidad.

Al evento asistieron la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quienes aseguraron que se continúa escribiendo una historia con fuerza y visión de desarrollo.

Lotería Nacional conmemora los 450 años de León

Durante la ceremonia, Olivia Salomón Vibaldo aseguró que esta emisión es un homenaje a la historia de León, quien día a día contribuye al desarrollo de Guanajuato.

“Celebrar a León es reafirmar que el futuro se construye desde lo local, desde la comunidad y desde el trabajo diario, contribuyendo al desarrollo de Guanajuato y al bienestar de México, con la convicción de seguir avanzando hacia un León más justo, incluyente y próspero para las generaciones que vienen” Olivia Salomón Vibaldo, titular de Lotería Nacional

Asimismo, aseguró que el Gobierno de México reconoce su valor y su diversidad, enfatizando que el desarrollo se construye con la gente, la historia y la comunidad.

Lotería Nacional reconoce el papel de León como impulso de desarrollo en Guanajuato (Cortesía)

Libia Dennise García destaca orgullo de León

Por su parte, Libia Dennise García destacó que este billete permite compartir con todo el país la identidad y orgullo de ser leonesas y leoneses. Asimismo, afirmó que el billete contiene la historia que une y da esperanza que impulsa hacia un futuro mejor.

“Este billete exalta 450 años de una historia viva, una historia que late en cada calle, en cada plaza, en cada rincón de León. Es una expresión del orgullo que sentimos por nuestras raíces, por nuestra cultura y por nuestras tradiciones” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Mientras que Alejandra Gutiérrez Campos mostró su agradecimiento a la Lotería Nacional por el homenaje que se le hace a León y al trabajo de muchas generaciones de hombres y mujeres.

“Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el trabajo de muchas generaciones, de hombres y mujeres valientes, generosos, solidarios, porque hemos vivido de todo; las generaciones pasadas han pasado por muchísimos obstáculos y todo lo hemos superado” Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León

¿Cuándo y cuál es el premio del Sorteo Mayor No. 3998?

Durante la conferencia, Olivia Salomón detalló que el billete recorrerá todo el país, con el objetivo de que cada rincón conozca la historia de León. Asimismo, informó que el Sorteo Mayor No. 3998 se llevará a cabo el 20 de enero con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Lotería Nacional reconoce el papel de León como impulso de desarrollo en Guanajuato (Cortesía)

Finalmente, señaló que cada cachito tiene un costo de 30 pesos el cachito y 600 pesos la serie, con un total de tres millones 600 mil cachitos, los cuales se encuentran disponibles en todos los puntos de venta y en miloteria.mx.

Y si no te quieres perder ni un detalle, el sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.