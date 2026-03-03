El Parce Regio es un creador de contenido en TikTok, conocido por sus videos criticando y revelando supuesto secretos de Poncho de Nigris.
Se desconoce el nombre real del Parce Regio y cuenta con más de 120 mil seguidores en TikTok.
¿Quién es el Parce Regio? El tiktoker enemigo de Poncho de Nigris
El Parce Regio es un influencer de origen colombiano que radica en Monterrey, conocido por sus videos de crítica contra Poncho de Nigris.
Este creador de contenido asegura que fue amigo de Poncho de Nigris hace varios años, por lo que conoce varios de sus secretos.
¿Qué edad tiene el Parce Regio?
Se desconoce la edad del Parce Regio.
¿Quién es la esposa del Parce Regio?
Se desconoce si el Parce Regio está casado.
¿Qué signo zodiacala es el Parce Regio?
Se desconoce el signo zodiacal del Marce Regio.
¿Cuántos hijos tiene el Parce Regio?
Se desconoce si el Parce Regio tiene hijos.
¿Qué estudió el Parce Regio?
No se tiene información sobre el grado académico del Parce Regio.
¿En qué trabaja el Parce Regio?
El Parce Regio inició creado videos en TikTok sobre reflexiones y consejos de vida.
Posteriormente comenzó a grabar videos sobre los escándalos de Poncho de Nigris y su familia.
El influencer aseguró que fue amigo de Poncho de Nigris y que en su juventud se prostituía con empresarios para financiar su carrera.
Las críticas contra Poncho de Nigris fueron aumentando al punto que el conductor amagó con demandarlo por difamarlo y agredir a su familia en redes sociales.
El Parce Regio fue demandado en 2026 por violencia y acoso digital, además de ser señalado de acechar la casa de una mujer de la tercera edad.