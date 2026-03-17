La mañana del martes 17 de marzo se registró un incendio en uno de los rascacielos en Manhattan; el humo es visible a kilómetros del lugar.

De acuerdo con los reportes, el incendio ocurrió en calle Este 43 y Avenida Madison, antes de las 10:00 horas, hora local.

Cabe señalar que este incendio en Manhattan se dio cerca de la ruta del desfile por el Día de San Patricio que se celebra en Nueva York, Estados Unidos.

🚨 CHAOS IN MANHATTAN



A massive rooftop fire explodes near Grand Central Terminal — thick black smoke choking the skyline of New York City.



- Dozens of firefighters racing to stop it

- Smoke visible for miles

- Happening near St. Patrick’s Day parade crowds#MANHATTAN #sstvi pic.twitter.com/INAi27LMgq — GlobeUpdate (@Globupdate) March 17, 2026

Incendio en Manhattan: columna de humo se ve a kilómetros; bomberos trabajan en extinguirlo

De acuerdo con medios locales, la mañana del 17 de marzo se registró un incendio de gran magnitud en un rascacielos de Manhattan, cerca de la ruta del desfile del Día de San Patricio; bomberos trabajan en la extinción del fuego.

🔥🏙️ Incendio en pleno Midtown Manhattan



Una densa columna de humo salió desde la azotea de un rascacielos justo antes del desfile de San Patricio.



El fuego inició en una torre de refrigeración y fue controlado en menos de una hora. No hubo heridos.#NuevaYork #Incendio #EEUU pic.twitter.com/OIZHDV9A3D — Revista La G Noticias (@RevistaLaGsv) March 17, 2026

Elementos de emergencia iniciaron la evacuación de quienes estaban dentro del edificio comercial que se ubica en la calle 43, entre la quinta y la sexta avenida.

Los reportes oficiales, así como los videos que circulan en redes sociales muestra una columna de humo visible a kilómetros del lugar, algunos incluso pudieron captar las llamas en la parte alta del edificio.

#Ahora: 🚨 Imágenes aéreas muestran el incendio en la cima de un rascacielos en Midtown Manhattan, en la calle 43 Este. pic.twitter.com/9qHDfDQPNK — Mundo - Noticias (@MundoNoticiaHoy) March 17, 2026

Hasta el momento de la publicación de esta nota no se reportan heridos; sin embargo, se tuvo que evacuar a varios edificios contiguos para evitar daños, lesiones e intoxicaciones.

Incendio en Manhattan inició en sistema de ventilación; controlan fuego antes de desfile

Por otra parte, se señaló que el incendio en Manhattan se habría generado en un sistema de ventilación del aire acondicionado; sin embargo, el Departamento de Bomberos de Nueva York no lo ha confirmado.

Mientras se trabajaba en la contención y extinción del fuego, se emitió una alerta para evitar la zona.

Cabe señalar que el incendio fue controlado momentos antes de las 11:00 horas, tiempo local; hora en la que dio inicio el desfile por el Día de San Patricio, por lo que no hubo afectación en su desarrollo.