La noche del domingo 10 de agosto, en Silao, Guanajuato, fue encontrada muerta la locutora de Exa Monterrey y de Azteca Noreste, pero, ¿quién fue Geovanna Ramírez? Te decimos lo que sabemos.

De acuerdo con los primeros informes, Geovanna Ramírez fue encontrada muerta en la calle Queta Jiménez de la colonia Estrella, cerca de la carretera Silao-Trejo.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que el cuerpo encontrado en Silao alrededor de las 22:00 horas, correspondía a Geovanna Ramírez, por lo que ya emprendieron el protocolo de investigación.

¿Quién fue Geovanna Ramírez? Locutora de EXA Monterrey y Azteca Noreste fue encontrada muerta en Silao

Geovanna Edith Ramírez Morales era una locutora de Nuevo León que llegó a colaborar con los medios EXA Monterrey y Azteca Noreste, pero también la propietaria de un comercio en Silao.

No se tiene información sobre los detalles sobre su muerte, como por ejemplo, si Geovanna Ramírez fue secuestrada, sin embargo, medios señalaron que su cuerpo no presentaba signos de violencia.

Acorde con su perfil de Facebook, Geovanna Ramírez se describía como una mujer encantadora, que amaba la locución y lo que la rodeaba.

¿Qué edad tenía Geovanna Ramírez?

En dicho perfil, Geovanna Ramírez se señala como originaria de Guanajuato, aunque no menciona la edad de la locutora.

¿Qué signo zodiacal era Geovanna Ramírez?

Asimismo, su fecha de cumpleaños era el 27 de marzo, por lo que Geovanna Ramírez sería del signo zodiacal Aries.

¿Quién era el esposo de Geovanna Ramírez?

Se desconoce si Geovanna Ramírez tenía esposo o su estado civil, información que no compartió en Facebook.

¿Geovanna Ramírez tenía hijos?

Aunque acorde con sus diversas publicaciones, se presume que Geovanna Ramírez no tenía hijos.

¿Qué estudió Geovanna Ramírez?

Tal como menciona, Geovanna Ramírez estudió Comunicación en la Universidad de León y cursó Locución Profesional en el Centro de Capacitación de MVS Radio.

¿En qué trabajó Geovanna Ramírez?

Geovanna Ramírez señala diversas credenciales en su perfil, además de ser locutora para EXA Monterrey y Azteca Noreste, también fue colaboradora de La Mejor Monterrey de MVS Radio, aunque su programa no figura en las emisoras.

Mientras que como empresaria, Geovanna Ramírez habría sido socia mayoritaria de Inplo y era dueña del bar Las Cinco Coronelas, negocio que está a aproximadamente 3.5 kilómetros del lugar en el que fue encontrada muerta.