Se registró una fuerte movilización de elementos de Protección Civil y policía municipal en las inmediaciones de la Plaza Arcadia de Guadalupe en Monterrey, Nuevo León.

Esto luego de que se reportara la muerte de una mujer en la mencionada Plaza Arcadia de Guadalupe, la cual se habría suicidado según testigos.

Mujer se arrojó desde el tercer piso de la Plaza Arcadia de Guadalupe

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de aproximadamente 40 años de edad, superó las barreras para arrojarse del tercer piso de la Plaza Arcadia de Guadalupe en Monterrey, Nuevo León.

Plaza Arcadia (Plaza Arcadia)

Peritos que llegaron a la Plaza Arcadia de Guadalupe, encontraron una escalera pequeña que habría sido utilizada por la mujer para evadir una pared de vidrio protectora.

Los hechos sucedieron alrededor de las 7:00 a.m. de este 2 de marzo de 2026; aunque las autoridades llegaron de inmediato al lugar, la mujer ya no tenía signos vitales.

Se estima que cayó desde una altura de 15 metros, recibiendo el impacto de espalda, lo que provocó varias lesiones que terminaron con su vida.

Testigos señalan que la mujer estuvo rondando el tercer piso de la plaza durante varios minutos, andes de atentar contra su vida.

La mujer que murió en la Plaza Arcadia de Guadalupe no ha sido identificada

Hasta el momento, autoridades no han identificado a la mujer que se arrojó y murió en la Plaza Arcadia de Guadalupe; todo indica que no llevaba artículos personales con ella o identificaciones oficiales.

Asimismo se han iniciado las indagatorias para conocer la razón de que esta mujer atentara contra su vida en la Plaza Arcadia de Guadalupe.

Así como el proceso previo a que esta tomara la decisión de arrojarse desde el tercer piso del centro comercial en Monterrey, Nuevo León.

Se espera que una vez hecha la identificación, la investigación avance con rapidez para definir lo ocurrido detrás de este lamentable suceso.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto sobre el caso.