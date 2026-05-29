Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, fue absuelto del delito de delincuencia organizada por un juez de control, por lo cual saldrá de prisión.

Sin embargo, sigue en pie el segundo proceso que enfrenta el exgobernador por operaciones con recursos de procedencia ilícita; es decir, lavado de dinero.

Se espera que deje la prisión en las próximas horas, pues por el segundo cargo continuará en prisión domiciliaria.

Roberto Borge es absuelto por el delito de delincuencia organizada; saldrá de prisión

El juez del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, Gustavo Alonso, absolvió a Roberto Borge debido a que no se acreditó su participación en el delito de delincuencia organizada.

Roberto Borge (Cuartoscuro)

La absolución se realizó bajo el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó su culpabilidad desde que fue vinculado a proceso en marzo de 2023.

Tras la absolución, Roberto Borge saldrá de prisión; sin embargo, por el caso de lavado de dinero seguirá su proceso judicial, aunque desde su domicilio.

El juez de Morelos también fijó un plazo de cinco días para dictar sentencia por el delito de delincuencia organizada, que tras la misma se notificará a las partes.

Derivado de la absolución por el delito de delincuencia organizada, la sentencia que se le podría dar a Roberto Borge disminuyó de manera considerable, de hasta 40 años de prisión a un máximo de 15.

Esto si es encontrado culpable del delito de lavado de dinero, por el que deberá utilizar un brazalete electrónico y pagar 10 millones de pesos.

¿Cuándo saldrá de prisión Roberto Borge? Lo que se sabe

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, podría salir del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos, en las próximas horas.

De momento, las autoridades no lo han confirmado, así como tampoco el lugar de residencia para cumplir la prisión domiciliaria, que sería en el Estado de México.

La FGR acusaba a Roberto Borge de liderar una organización criminal y entregar bienes a sus familiares por un valor menor, enajenando los inmuebles de manera ilegal.