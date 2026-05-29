Un hombre identificado como Andrés E., alias “El Chito”, fue linchado por pobladores de Tlachichuca, Puebla tras ser sorprendido presuntamente robando una vivienda.

De acuerdo a los reportes, el Chito murió a causa de los golpes tras el linchamiento de los pobladores de Tlachichuca, Puebla cuando era trasladado a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán.

Y es que tal y como se ven en las imágenes y videos compartidos en redes sociales, puede verse como los vecinos de la colonia Rafael Ávila Camacho en Tlachichuca, retuvieron y agredieron físicamente al supuesto ladrón de casas la noche del pasado jueves 28 de mayo, hartos de la inseguridad en la zona.

Los reportes indican que “El Chito” no actuaba solo, ya que una mujer lo acompañaba durante el intento de robo; algunas versiones preliminares de los pobladores de Tlachichuca señalan que portaba un arma de fuego y disparó al aire para intentar huir.

Marina y Policía Estatal despliegan operativo en Tlachichuca, Puebla tras el linchamiento de un hombre

Durante los disturbios por el linchamiento de Andrés E., alias ‘El Chito’, la turba de vecinos del municipio de Puebla vandalizó patrullas municipales de Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires y Aljojuca, en señal de protesta contra la supuesta omisión de las autoridades.

Es por esta razón que los elementos de la Policía Municipal de Tlachichuca y Estatal de Puebla intervinieron para rescatar al hombre y trasladarlo, pero murió por las lesiones sufridas.

🚨 En Tlachichuca fue linchado un hombre identificado como Andrés E., alias “El Chito”, tras ser acusado de participar presuntamente en un robo a casa habitación.



💥Durante los hechos también fueron vandalizadas patrullas de #Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires y #Aljojuca.… pic.twitter.com/2b0yDroAvj — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) May 29, 2026

Las autoridades estatales y federales activaron un operativo en la región de Tlachichuca para evitar más confrontaciones y realizar las investigaciones correspondientes, pues el caso ha generado fuerte indignación entre los habitantes, quienes exigen mayor seguridad ante los constantes robos.

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de la mujer que supuestamente acompañaba a “El Chito” en Tlachichuca, ni se han dado a conocer más detalles sobre su identidad completa, por lo que la Fiscalía General del Estado de Puebla continúa recabando testimonios y evidencias en el lugar de los hechos del linchamiento.