Escobedo instaló Centros de Acopio Norteño para recibir víveres y artículos de primera necesidad que serán enviados a las personas afectadas por el terremoto en Venezuela.

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal, Manuel Meza Muñiz, y la directora del DIF, Ángeles González Caballero, encabezaron el inicio de la colecta.

Escobedo llama a donar alimentos y artículos de primera necesidad para Venezuela

Durante la apertura del Centro de Acopio del DIF Municipal, ubicado sobre la avenida Raúl Salinas, en la colonia Celestino Gasca, se recibieron los primeros paquetes con alimentos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para donar alimentos no perecederos, productos enlatados, agua embotellada, artículos para bebé, productos de higiene personal, insumos de primeros auxilios y alimento para mascotas.

Las donaciones se recibirán de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos, de 9:00 a 15:00 horas.

Además del centro ubicado en el DIF Municipal, también se podrán entregar apoyos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre avenida Las Torres, en la colonia Parque Industrial; en el Centro Norteño, ubicado en la avenida Juárez, en el centro de Escobedo; y en la Dirección de Protección y Bienestar Animal, localizada en Margarita 221, colonia Los Olivos Segundo Sector.