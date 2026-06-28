Escobedo arrancó el Operativo Vacaciones Seguras 2026 en coordinación con autoridades estatales y federales, con 698 policías, 153 patrullas y drones inteligentes para la vigilancia ciudadana.

En la estrategia participan de forma conjunta la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Agencia Estatal de Investigaciones, Fuerza Civil, Proxpol y brigadistas de instituciones de auxilio.

Este arranque representa más que un banderazo, es el esfuerzo conjunto de instituciones preocupadas por la seguridad ciudadana y lo que deseamos es que las familias tengan felices vacaciones. Manuel Meza Muñiz, encargado de la presidencia de Escobedo.

Escobedo arranca operativo vacacional en el Divertiparque con autoridades de los tres niveles

El evento de arranque se llevó a cabo en el Divertiparque de Escobedo y fue encabezado por Manuel Meza Muñiz, encargado del despacho de la Presidencia Municipal, y Omar Amador Escobar Figueroa, comisionado de seguridad de Nuevo León.

Meza Muñiz destacó que el operativo refleja el compromiso de trabajar de forma coordinada, en línea con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch.

La estrategia contempla rondines en plazas comerciales, sitios de esparcimiento, escuelas y zonas habitacionales, además de presencia permanente en calles y colonias hasta el regreso a clases.

Operativo Vacaciones Seguras 2026: Escobedo despliega fuerzas estatales y federales. (Cortesía)

En el arranque participaron Tomás Amador, General de Brigada del Estado Mayor; Felipe Canales Rodríguez, secretario de Ayuntamiento; Marco Antonio Zavala Solís, secretario de Seguridad Ciudadana; Ivonne Nataly Moreno Alanís, presidenta de la Comisión de Seguridad del Cabildo; y Adrián Treviño, presidente de Empresarios Unidos Pro Escobedo.