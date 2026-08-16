El Gobierno de Escobedo implementó la primera edición de “Jornada Integral en Tu Colonia” en San Marcos Tercer Sector, con el objetivo de acercar servicios municipales a las familias y atender de manera directa las necesidades de la comunidad.

La jornada fue encabezada por José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, quienes estuvieron acompañados por trabajadores de distintas dependencias municipales y vecinos.

José Antonio Quiroga encabeza jornada de servicios en Escobedo

Desde temprana hora, las cuadrillas municipales se dividieron por sectores para realizar labores de limpieza general, recolección de cacharros, barrido de calles, fumigación y reordenamiento de cableado.

Uno de los principales puntos de atención fue la plaza pública de San Marcos Tercer Sector, donde se realizaron trabajos de mantenimiento integral debido a que es un espacio de reunión para las familias y de esparcimiento para niñas y niños.

Quiroga Chapa señaló que el objetivo de estas acciones es que los servicios del Gobierno Municipal estén cerca de las familias y que, una vez intervenidos los espacios, los vecinos contribuyan a mantenerlos limpios y ordenados.

José Antonio Quiroga encabeza primera “Jornada Integral en Tu Colonia” en Escobedo (Cortesía )

Escobedo acerca servicios municipales a las familias

Como parte de “Jornada Integral en Tu Colonia”, distintas dependencias de la Administración Municipal instalaron módulos para brindar servicios y atención directa a los habitantes.

Entre las actividades ofrecidas se incluyeron asesoría médica, vacunación para mascotas, apoyo nutricional, atención a la mujer, bailoterapia, yoga y bolsa de empleo.

También se brindó atención relacionada con el pago y descuentos del predial, además de la entrega de plantas ornamentales.

Durante la jornada, José Antonio Quiroga Chapa informó que, con apoyo del Gobierno Federal, se proyecta la construcción de una preparatoria en la zona.

Mientras se desarrolla el proyecto, se contempla que las clases puedan impartirse de manera temporal en una escuela primaria.

El Gobierno de Escobedo señaló que las jornadas continuarán realizándose los domingos posteriores en otros sectores de San Marcos, con el propósito de mantener la atención directa a las comunidades y dar seguimiento a las necesidades identificadas.

Con este programa, la administración municipal busca acercar los servicios públicos a las colonias y fortalecer la atención a las familias mediante acciones de limpieza, mantenimiento, bienestar y servicios asistenciales.