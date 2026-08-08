El Gobierno de Escobedo inició la rehabilitación total de la plaza pública de la colonia Santa Luz, con trabajos que abarcarán más de mil 500 metros cuadrados para mejorar las condiciones del espacio y beneficiar a las familias del sector.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, dio el banderazo de arranque de las labores, acompañado por vecinos de la colonia Santa Luz y sectores aledaños.

Escobedo renueva espacios públicos en la colonia Santa Luz. (cortesía )

Rehabilitarán juegos, alumbrado y áreas deportivas

Los trabajos contemplan la rehabilitación general de los juegos infantiles, alumbrado, pintura, andadores, cancha polivalente, vitapista y banquetas, además del cambio o rehabilitación del mobiliario urbano.

La plaza, ubicada entre las calles Roma y París, será intervenida a petición de los vecinos. Tras la evaluación realizada, se determinó que algunas áreas serán reparadas, otras reconstruidas y algunas más tendrán que construirse debido a que concluyeron su vida útil.

Una vez terminados los trabajos, el espacio busca convertirse en un punto de esparcimiento para las familias, así como para paseantes, deportistas y peatones que diariamente transitan por el sector.

Escobedo renueva espacios públicos en la colonia Santa Luz. (cortesía )

Quiroga Chapa pide cuidar la plaza pública

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, indicó que se dará una “manita de gato” a la plaza para que el sector luzca una vez concluidas las obras, además de exhortar a los vecinos a cuidar el espacio al considerar que forma parte de su patrimonio comunitario.

Esta es la esencia de la 4T Norteña, atraer la inversión para que se genere riqueza, se obtengan recursos y aplicarlos siempre en beneficio de la ciudadanía para que con ello eleven su calidad de vida. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo.

A la par de los trabajos, los vecinos se comprometieron a darle sus “cariñitos” a la plaza pública de la colonia Santa Luz.