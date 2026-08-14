Para graduarse no hay edad y es por ello que el Gobierno de Escobedo llevó a cabo la Graduación de la Cuarta Generación de la Academia Digital para Adultos Mayores.

Con esta iniciativa se busca garantizar el ejercicio de los derechos de las personas Adultas Mayores, esta ocasión fueron 12 Adultos Mayores los que tomaron el curso y en cuatro generaciones 48 adultos se han visto beneficiados con enseñanzas que podrán aplicar en su vida diaria.

Adultos mayores se gradúan de taller de educación digital en Escobedo. (cortesía )

Adultos mayores reciben capacitación en educación digital

Las clases se desarrollaron una vez durante dos horas y se les brindaron los conocimientos necesarios para ejercer plenamente sus derechos, comunicarse mejor y más adelante seguir aprendiendo.

Durante 20 sesiones los alumnos cumplieron un total de 40 horas teóricas-prácticas siempre con el apoyo de sus seres queridos, además de la Cuarta Generación de la Academia Digital para Adultos Mayores.

El encargado del despacho de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó la graduación de la Cuarta Generación de la Academia Digital para Adultos Mayores. Asimismo entregó los reconocimientos a los egresados que avalan que recibieron en las aulas la teoría y la llevaron a la práctica, por lo cual ya están capacitados.

Quiero felicitar a los graduandos y lo que ustedes aprendieron no se puede quedar en un salón de clases, la tecnología ya forma parte de ustedes pues descubrieron qué cosas complicadas requería paciencia para aprenderlas. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de Escobedo

Adultos mayores se gradúan de taller de educación digital en Escobedo. (cortesía )

Casa del Adulto Mayor recibe graduación de la cuarta generación

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa del Adulto Mayor, ubicada en la colonia Belisario Domínguez, donde familiares de los graduandos acudieron como testigos de honor.

Durante el acto se destacó que los conocimientos adquiridos por los adultos mayores podrán ser utilizados en sus actividades cotidianas y para fortalecer su comunicación mediante las nuevas tecnologías.

Acompañaron a José Antonio Quiroga Chapa, Encargado de la Protección del Adulto Mayor y Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, Myrna Elia García Barrera, directora general del Instituto de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León, y María de Los Ángeles González Caballero, directora Sistema DIF Municipal de Escobedo.