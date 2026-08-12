José Antonio Quiroga Chapa es un contador público y funcionario de Nuevo León con una trayectoria ligada al gobierno municipal de Escobedo.

En 2026 asumió nuevamente un puesto en el municipio como encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, durante la licencia temporal del alcalde Andrés Mijes.

Antes de asumir dicho cargo, se desempeñó como secretario técnico del Gabinete de Escobedo.

¿Quién es José Antonio Quiroga Chapa?

José Antonio Quiroga Chapa es un contador público que ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública municipal de Escobedo, Nuevo León, además de desempeñarse en áreas administrativas de otros municipios de la entidad.

Su relación con el gobierno de Escobedo se remonta a 1993, cuando fungió como Director de Planeación dentro de la Presidencia Municipal de General de Escobedo. A partir del 2006 fue designado como Secretario del Ayuntamiento.

En junio de 2026, el Cabildo de Escobedo aprobó su designación como encargado del despacho de la Presidencia Municipal, responsabilidad que asumió a partir del 1 de julio ante la licencia temporal solicitada por Andrés Mijes.

¿Qué edad tiene José Antonio Quiroga Chapa?

El funcionario José Antonio Quiroga no ha brindado información pública sobre su fecha de nacimiento o edad.

¿José Antonio Quiroga Chapa tiene hijos?

En cuanto a su vida familiar, el ahora encargado del despacho en Escobedo, mantiene a su familia fuera de su ejercicio político.

¿Qué estudios tiene José Antonio Quiroga Chapa?

De acuerdo con documentos oficiales del Ayuntamiento de General de Escobedo, José Antonio Quiroga es contador público, y realizó sus estudios en la Facultad de Contaduría Pública y Administración, U.A.N.L.

¿En qué ha trabajado José Antonio Quiroga Chapa?

La trayectoria de José Antonio Quiroga Chapa se ha desarrollado principalmente en la administración pública de Nuevo León.

Entre los cargos documentados se encuentran:

1983-1988: Auditor Interino en la Presidencia Municipal de Guadalupe

1989: Subdirector de Informática en la Presidencia Municipal de San Nicolás de los Garza

1989-1999: Director General en AQ Servicios Administrativos, S.A de C.V

1992-1993: Director de Planeación en la Presidencia municipal de General de Escobedo

1994: Secretario de Administración y Presupuesto en la Presidencia municipal de General de Escobedo

1997: Vocal Ejecutivo para el Desarrollo Municipal en el Gobierno del Estado de Nuevo León

1997-2000: Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal en la Presidencia municipal de General de Escobedo

2000-2003: Secretario de Desarrollo Económico en la Presidencia municipal de General de Escobedo

2006-2009: Secretario del Ayuntamiento en la Presidencia municipal de General de Escobedo

2009-2011: Secretario del Ayuntamiento en la Presidencia municipal de General de Escobedo

2011-2012: Contralor Municipal en el Municipio de General de Escobedo

2012-2015: Secretario del Ayuntamiento en el Municipio de General de Escobedo

2015 - presente: Secretario del Instituto de Promoción, a la inversión, Vinculación y Desarrollo Económico

Con esta nueva designación, José Antonio Quiroga Chapa volvió a asumir temporalmente las funciones de la Presidencia Municipal de Escobedo, mientras el alcalde Andrés Mijes se encuentra separado del cargo por licencia.