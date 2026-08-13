José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, inauguró las actividades recreativas y educativas del Campamento de Verano Norteño Inclusivo, en el que participan 180 niñas y niños con capacidades diferentes, así como padres y madres de familia.

Durante tres días, 180 pequeños de 3 a 17 años de edad participarán en actividades como arte-terapia, manualidades, repostería y funciones de cine con temáticas relacionadas con la inclusión, motivación y superación personal.

Escobedo fomenta una niñez digna con Verano Inclusivo

El campamento se lleva a cabo en la Unidad Especial de Rehabilitación Básica, ubicada en la colonia San Genaro, donde se desarrollan actividades encaminadas a que los pequeños aprendan, se diviertan y socialicen.

Durante la inauguración, Quiroga Chapa agradeció a las madres y padres de familia por permitir que sus hijos participen en este espacio, pues destacó que las actividades les dejarán grandes enseñanzas y satisfacciones al permitirles socializar e interactuar con compañeros.

Escobedo realiza Campamento de Verano Norteño Inclusivo para 180 niñas, niños y adolescentes. (Cortesía)

Como parte de las actividades, los pacientes que acuden a terapias en la Unidad Especial de Rehabilitación Básica participan en sesiones de arte-terapia, donde concentran sus emociones por medio del dibujo, la pintura, diferentes texturas y manualidades.

En las actividades de repostería, los pequeños aprenden a preparar bocadillos y a distinguir sabores y colores. Al finalizar cada sesión se realiza un convivio, en el que participantes y familiares coinciden y conviven como una gran familia.

El Campamento de Verano Norteño Inclusivo concluirá el próximo viernes con una exposición de los trabajos realizados durante las actividades y una ceremonia de clausura.