Javier Bolaños Aguilar es un político mexicano y exdiputado federal originario de Veracruz, pero con una larga trayectoria política en Morelos, especialmente en Cuernavaca.

Fue presidente de la Cámara de Diputados de México entre 2016 y 2017 y durante años militó en el Partido Acción Nacional (PAN); sin embargo, hace poco anunció su interés por participar en el proceso interno de Morena rumbo a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Cuernavaca.

Si quieres conocer más sobre su trayectoria continúa leyendo.

¿Quién es Javier Bolaños?

Edmundo Javier Bolaños Aguilar es un ingeniero petrolero y político mexicano. Fue diputado federal en dos ocasiones y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en 2016. También buscó la alcaldía de Cuernavaca y ha trabajado en temas hidráulicos, ambientales y de gobierno estatal.

¿Qué edad tiene Javier Bolaños?

Javier Bolaños nació el 20 de mayo de 1965, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Javier Bolaños tiene esposa?

Sí, Javier Bolaños está casado; sin embargo, mantiene su vida personal con discreción, en entrevistas y declaraciones públicas ha mencionado que su esposa es originaria de Cuernavaca.

¿Qué signo zodiacal es Javier Bolaños?

Al haber nacido el 20 de mayo, Bolaños Aguilar es Tauro, signo que se caracteriza por ser estable, sensorial y práctico.

¿Javier Bolaños tiene hijos?

Sí, en declaraciones públicas ha mencionado que tiene hijos y que su familia vive en Cuernavaca.

¿Qué estudió Javier Bolaños?

Javier Bolaños tiene una licenciatura en Ingeniería Petrolera en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde cursó sus estudios entre 1984 y 1987. Posteriormente se especializó en temas hidráulicos y manejo de agua potable.

¿En qué ha trabajado Javier Bolaños?

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos técnicos y políticos, entre ellos: