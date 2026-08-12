Con el objetivo de fomentar desde la edad temprana los cuidados que se les deben dar a los animales de compañía, a través de los Campamentos de Verano Norteños el Gobierno de Escobedo les impartió un curso a niños y niñas.

Los pequeños aprendieron las maneras de evitar el maltrato animal, la alimentación que se les debe brindar y sobre todo que las mascotas no son juguetes, sino, seres vivos que sienten.

Escobedo imparte curso sobre cuidado de mascotas. (cortesía)

Niñas y niños aprenden sobre el cuidado de animales de compañía

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó el curso sobre convivencia y atención a los animales de compañía, impartido por la Dirección de Protección y Bienestar Animal Municipal.

Como parte de las actividades, personal de la dependencia de auxilio animal llevó mascotas para que los pequeños convivieran con ellas y aprendieran sobre su alimentación y cuidados.

Las actividades se realizaron en las instalaciones del DIF de Escobedo, con el objetivo de sensibilizar a los participantes y que puedan transmitir estos conocimientos a sus familiares y amigos de sus colonias.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa realizó un recorrido por las mesas de trabajo, donde los pequeños elaboraron y pintaron dibujos de las mascotas que tienen en casa para posteriormente formar una exposición.

Otros participantes de los Campamentos de Verano Norteños pintaron figuras de yeso de perros y gatos para llevarlas como recuerdo a sus hogares.

Escobedo imparte curso sobre cuidado de mascotas. (cortesía)

Campamentos de Verano Norteños combinan aprendizaje y diversión

El Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo indicó que en más de 16 sedes se llevan a cabo actividades de distintos tipos, encaminadas a que los pequeños aprendan y se diviertan durante el receso escolar.

Estos son los Veranos Norteños que estamos haciendo en el Municipio para que en este receso escolar los niños convivan y aprendan por medio de varias actividades. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Con estas acciones, el Gobierno de Escobedo busca acercar a las nuevas generaciones al bienestar animal, fomentar la convivencia responsable con las mascotas y promover desde la infancia el respeto hacia los animales de compañía.