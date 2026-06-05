Escobedo conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente este 5 de junio con la plantación de 50 árboles nativos en una plaza pública de la colonia Villas de San Francisco.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas para convertir al municipio en un gran pulmón urbano y fortalecer la conservación de las áreas verdes.

Además, las labores en favor de la ecología continuarán el sábado 6 de junio con la siembra de una cantidad similar de ejemplares en un parque de este sector ubicado al norponiente de la ciudad, con el objetivo de alcanzar la meta de 18 mil árboles plantados.

Escobedo avanza en su meta de reforestación urbana

A la fecha, el municipio ha plantado 13 mil 800 ejemplares de especies nativas de la región mediante programas ambientales desarrollados en plazas públicas, parques, camellones, andadores, escuelas y otros espacios comunitarios.

La jornada contó con la participación de autoridades municipales encabezadas por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez, vecinos del sector, representantes del sector inmobiliario y de la Fundación Hogares.

Acompañado por habitantes de la zona, el funcionario realizó la plantación simbólica de un árbol en las inmediaciones del Parque El Búho.

Posteriormente, familias completas replicaron la acción, conscientes de la importancia de conservar los ecosistemas, reducir la contaminación y mejorar el entorno ambiental de la ciudad.

Escobedo avanza en reforestación con 50 nuevos árboles nativos. (Cortesía)

Gobierno de Escobedo impulsa la conservación de espacios verdes

Felipe Canales Rodríguez destacó que la administración municipal continuará destinando recursos y esfuerzos para crear espacios dignos de recreación y esparcimiento para las familias de Escobedo.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para cuidar los parques y plazas públicas, al señalar que estos espacios contribuyen al bienestar comunitario y a la construcción de una mejor calidad de vida.

En la actividad también participaron Fernando Sánchez, representante de CSI Desarrollo Inmobiliario; Paola López, coordinadora de Proyectos Sociales de la Fundación Hogares; y Rolando Ríos, secretario de Medio Ambiente, quienes se sumaron a la plantación de la media centena de árboles nativos.