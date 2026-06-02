El Municipio de Escobedo en Nuevo León fortaleció la atención integral para los ciudadanos con la Inauguración del Centro Norteño, un nuevo espacio que acerca los servicios municipales a la comunidad.

Este centro fue inaugurado por autoridades municipales y está ubicado en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Juárez, en el Centro Municipal, lo que facilita el acceso a programas, apoyos y actividades para el desarrollo de la ciudadanía.

Las autoridades aseguraron que será un espacio para fortalecer el tejido social a través del deporte, la cultura y la convivencia comunitaria, promoviendo la participación ciudadana y la integración de las familias.

Centro norteño concentra servicios y dependencias

Se destacó que con este tipo de espacios se fortalece la cercanía entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, al concentrar servicios y dependencias en un mismos lugar para brindar una atención más ágil y eficiente.

Asimismo, este centro permite ampliar el acceso a programas sociales ya que aquí se encuentra un módulo de atención de la Secretaría de Bienestar Federal.

En este nuevo punto también se instalaron las oficinas de la Secretaría de Cultura, Educación y Recreación social, la Dirección de Inspección y Vigilancia, además del Instituto Municipal de Planeación.

De igual manera se impulsará el desarrollo personal y comunitario, se fomentarán estilos de vida saludables mediante actividades deportivas y culturales y generar entornos favorecedores para la convivencia y la construcción de una comunidad más unida y participativa.

Además, el Centro Norteño cuenta con amplios jardínes y diversas canchas deportivas que servirán como punto de encuentro para la recreación, el esparcimiento y la sana convivencia de las familias escobedenses.