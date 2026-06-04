Escobedo, en coordinación con autoridades estatales y federales, llevó a cabo la Primera Edición de la Feria de la Paz, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el bienestar social y avanzar en la pacificación de las comunidades.

Esta estrategia forma parte del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca atender las causas estructurales de los problemas sociales y promover soluciones integrales para mejorar la calidad de vida de la población.

Escobedo impulsa la participación ciudadana para construir comunidades más seguras

Como parte de esta jornada, realizada en la Unidad Deportiva de la colonia Nueva Esperanza, se tomó protesta a los vecinos que integrarán los Comités de Paz, organismos ciudadanos que tendrán la misión de fortalecer la participación comunitaria y contribuir a la recuperación de espacios públicos.

Además de promover la integración vecinal, los integrantes de estos comités fungirán como difusores de las acciones impulsadas por el Gobierno Federal en beneficio de la población, promoverán la cultura de la paz y colaborarán con distintas instancias gubernamentales para atender las necesidades de sus comunidades.

Durante el evento, Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, señaló que la realización de la Primera Edición de la Feria de la Paz refleja la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para construir entornos más seguros y con mayores oportunidades para la ciudadanía.

Estas son acciones encaminadas a lograr el bienestar social y con programas como Jóvenes que Unen al Barrio y la entrega de becas Rita Cetina se trabaja para lograr paz social y dar soluciones a la comunidad. Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Escobedo.

El funcionario destacó que desde el Gobierno Municipal de Escobedo se mantiene la convicción de que una paz duradera se construye atendiendo de manera directa las causas que generan problemáticas sociales, como la marginación, la pobreza y la deserción escolar.

Asimismo, reiteró que el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades es fundamental para fortalecer el tejido social y generar mejores condiciones de bienestar para las familias del municipio.