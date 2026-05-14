Andrés Mijes encabezó la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil para establecer la ruta de acción que seguirá Escobedo ante posibles fenómenos naturales acompañados de fuertes lluvias durante la temporada de ciclones tropicales 2026.

El alcalde destacó que en la Capital de la Transformación de Nuevo León la prevención es una prioridad, por lo que el municipio se declaró listo para salvaguardar a la ciudadanía durante la temporada de lluvias y ciclones.

CONAGUA pronostica intensa temporada de ciclones para 2026 en Escobedo

La CONAGUA informó que, con base en estudios especializados, se prevé una temporada con alta actividad ciclónica tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico.

De acuerdo con las proyecciones, en el Océano Pacífico se esperan entre 18 y 21 ciclones tropicales, mientras que en el Océano Atlántico podrían registrarse entre 11 y 15 fenómenos, para un total estimado de entre 29 y 36 eventos meteorológicos.

El representante de la CONAGUA, Sergio Gallegos Espinoza, explicó que la intensidad de las tormentas tropicales puede variar y que la categoría de los huracanes no siempre es predecible, por lo que llamó a la población a extremar precauciones durante la temporada.

Asimismo, Andrés Mijes destacó que en la 4T Norteña se prioriza la prevención y la preparación previa, sin esperar a que ocurra una emergencia para actuar.

Andrés Mijes encabeza plan preventivo por temporada de ciclones en Escobedo. (Cortesía)

Andrés Mijes fortalece estrategia preventiva en Escobedo

El alcalde señaló que una ciudad moderna también debe medirse por su capacidad de respuesta y preparación ante situaciones difíciles, por lo que subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades y cuerpos de auxilio.

Indicó que la temporada de lluvias y ciclones representa desafíos importantes en materia de movilidad, infraestructura, servicios públicos, electricidad, agua y seguridad, además de la protección del patrimonio de las familias.

Por ello, explicó que el municipio implementará diversos operativos coordinados entre dependencias municipales y cuerpos de emergencia, principalmente en las zonas consideradas de mayor riesgo.

Estas acciones preventivas buscan reforzar la seguridad de la ciudadanía y mantener una respuesta eficiente ante cualquier contingencia derivada de fenómenos meteorológicos.