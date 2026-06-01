Escobedo continúa impulsando la mejora de la movilidad urbana con la entrega de la segunda etapa de modernización de la Avenida Raúl Salinas, una obra enfocada en fortalecer la infraestructura vial y agilizar los traslados de miles de ciudadanos.

La inauguración de esta nueva fase se realizó durante el fin de semana en una de las principales arterias del área metropolitana, por donde diariamente circulan más de 150 mil automovilistas.

Escobedo avanza en la rehabilitación integral de la Avenida Raúl Salinas

Como parte de esta segunda etapa se rehabilitaron 38 mil 100 metros cuadrados de pavimento en el tramo comprendido entre Santa Bárbara y Villas del Parque.

Los trabajos incluyeron bacheo profundo, recarpeteo, instalación de señalización vial y mejoras en el sistema de alumbrado público, acciones orientadas a brindar mayor seguridad y mejores condiciones de circulación.

La obra forma parte de una inversión cercana a los 190 millones de pesos y actualmente registra un avance general del 92 por ciento, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes del municipio.

La modernización permitirá reducir afectaciones al tránsito, fortalecer la seguridad de conductores y peatones, optimizar la iluminación y facilitar traslados más rápidos para las familias de la zona.

Escobedo inauguró la segunda etapa de modernización de la Avenida Raúl Salinas. (Cortesía )

Asimismo, el proyecto busca ofrecer soluciones concretas a una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la región, mejorando la conectividad y la movilidad urbana.

Las labores continuarán en distintos puntos de la Avenida Raúl Salinas mediante trabajos simultáneos de bacheo profundo y mejoramiento de la carpeta asfáltica, con el objetivo de garantizar una renovación integral de esta importante vía de comunicación.