El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, realizó una nueva edición del programa “Recicla y Resuelve”, en la que participaron más de 400 personas para promover el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

Durante tres horas, la ciudadanía acudió al módulo instalado en Home Depot Cumbres, bajo la modalidad drive-thru, para entregar materiales reciclables que posteriormente fueron clasificados por personal de la dependencia y canalizados a empresas especializadas para su correcto aprovechamiento.

Monterrey realiza nueva edición de Recicla y Resuelve con más de 400 participantes. (cortesía)

Monterrey fortalece la participación ciudadana en favor del medio ambiente

La jornada contó con la participación de la directora de Atención al Cambio Climático, Alicia Steele Mota, quien reiteró el compromiso de la administración encabezada por el alcalde Adrián de la Garza de impulsar acciones que fomenten la participación ciudadana en la protección del medio ambiente.

Como reconocimiento a su colaboración, cada uno de los asistentes recibió una planta nativa, con el objetivo de promover prácticas sustentables desde los hogares.

El programa “Recicla y Resuelve” busca fortalecer la cultura del reciclaje, incrementar el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y fomentar hábitos de consumo responsables que contribuyan a la construcción de una ciudad más sostenible.

En esta edición participaron empresas y organizaciones especializadas en el manejo de distintos materiales, entre ellas PetStar (Arca Continental) para botellas de plástico y tapitas; Reciclaje Electrónico Avanzado para residuos electrónicos; Copamex Reciclados para papel y cartón; Medios con Valor para tetrapak, aceite doméstico, unicel y poliestireno; Owens-Illinois (O-I) para vidrio; y Punto para ropa en buen estado y textiles.

Gracias a este esfuerzo conjunto entre ciudadanía, autoridades y empresas especializadas, Monterrey continúa impulsando acciones que favorecen la economía circular y fortalecen la cultura del reciclaje en beneficio del medio ambiente.