Escobedo reúne a cientos de familias en La Plaza Principal durante la noche del 15 de septiembre, en una celebración que combinó música, antojitos, juegos y tradición para conmemorar el Grito de Independencia.

Desde horas antes de la ceremonia, ciudadanos de distintas edades comenzaron a llegar a las calles aledañas a la Presidencia Municipal, mientras la plaza se llenaba de asistentes que acudieron para disfrutar del ambiente previo a la celebración patria.

Escobedo inicia los festejos patrios con música

La música abrió la celebración con la presentación de Regia Sonora, agrupación que puso a bailar a los asistentes y preparó el ambiente para la ceremonia central de la noche.

Posteriormente, José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, acompañado por su familia, así como por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez; el tesorero municipal, Jaime Arturo Zurricanday Cortaza, y miembros del Cabildo.

Con banderas en mano y entre aplausos, las familias reunidas en la Plaza Principal esperaron el momento central de la noche. Al sonar la campana y escucharse las voces de “¡Viva México!”, el espacio se llenó de entusiasmo mientras las luces tricolores iluminaban el lugar.

El Chicanazo pone a bailar a Escobedo después del Grito

Después de la ceremonia, El Chicanazo tomó el escenario para continuar con el festejo patrio y poner a cantar y bailar a los asistentes con temas como “Mi Delito”, “Con Zapatos de Tacón” y “Para No Pensar en Ti”, entre otros de sus éxitos.

La agrupación está integrada por músicos provenientes de reconocidos grupos de música norteña, entre ellos Ubaldo Suárez, de Los Barón de Apodaca; José Luis Ayala, de Los Humildes; Héctor Treviño, de Grupo El Golpe, y Javier Villarreal, exintegrante de Bronco.

De esta manera, la celebración en la Plaza Principal continuó con música y un ambiente familiar durante la noche del 15 de septiembre.

Grito de Independencia 2026: Escobedo se llena de música y tradición (Cortesía)

Alianza Real también celebra la noche del Grito

Los festejos patrios también llegaron a la colonia Alianza Real, donde desde las 18:00 horas las familias comenzaron a reunirse para disfrutar de la música y el ambiente mexicano.

En este punto, el escenario recibió a Paco Silva y su Tropa Colombiana y a La Tropa Vallenata de Pancho La Calaca, quienes llevaron sus ritmos al festejo y pusieron a bailar a los asistentes.

Durante las celebraciones, elementos de Proxpol y Protección Civil permanecieron en las zonas de festejo para apoyar en el resguardo de las familias y contribuir a mantener las condiciones de seguridad.