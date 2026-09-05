El encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, acudió a la inauguración de la Planta de Procesamiento de Ganado San Gabriel, proyecto encabezado por Gabriel Guardado, presidente de Grupo San Gabriel.

Con una inversión privada superior a 450 millones de pesos y la generación de alrededor de 450 empleos directos e indirectos, Escobedo continúa fortaleciendo las condiciones para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para las familias.

Escobedo fortalece su crecimiento con inversión de Grupo San Gabriel. (cortesía)

Grupo San Gabriel invierte más de 450 millones de pesos

Durante el evento, el encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa destacó que el proyecto representa más que infraestructura productiva, al traducirse en empleos y oportunidades para las familias de Escobedo, la Zona Metropolitana y Nuevo León.

Hoy inauguramos mucho más que una planta procesadora de ganado. Inauguramos inversión, empleos y nuevas oportunidades para las familias de Escobedo, de la Zona Metropolitana y de todo Nuevo León. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

El encargado del despacho de Escobedo, señaló que la inversión de Grupo San Gabriel se suma al crecimiento económico de Nuevo León y a una visión de prosperidad compartida impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Porque el crecimiento sin bienestar se queda corto, ese es el rumbo preciso que ha marcado la primera mandataria de la Nación, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Escobedo fortalece su crecimiento con inversión de Grupo San Gabriel. (cortesía)

Planta de Procesamiento de Ganado San Gabriel generará empleos

El encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, refrendó que Escobedo mantiene una política de apertura a la inversión y una postura contra las prácticas que afectan a empresarios, emprendedores y familias trabajadoras.

En Escobedo hay una convicción real y transformadora, en la Capital de la Transformación decimos sí a la inversión y no a la extorsión. Sabemos que esa es la gran exigencia del empresario, del emprendedor, de las familias trabajadoras. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

La inversión contempla una capacidad inicial de 600 cabezas de ganado por día, equivalentes a 12 mil 500 mensuales y 150 mil anuales.

Con ello, la nueva planta busca fortalecer la actividad productiva y económica de Escobedo, además de contribuir a la generación de empleos en el municipio y la región.