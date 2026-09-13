El municipio de Escobedo concluyó la rehabilitación integral de la avenida Raúl Salinas, una obra que contempla una superficie de 125 mil metros cuadrados y una inversión total de 190 millones de pesos.

El encargado de despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga Chapa, inauguró la tercera etapa de los trabajos, correspondiente al tramo entre las calles Galicia y Raúl Caballero, donde se retiraron los trafitambos para habilitar nuevamente la vialidad.

Escobedo invierte 48 mdp en la tercera etapa de la avenida Raúl Salinas

La tercera etapa de la rehabilitación de la avenida Raúl Salinas abarcó 37 mil 583 metros cuadrados y representó una inversión de 48 millones 80 mil pesos, provenientes de recursos propios del municipio.

Los trabajos incluyeron la reparación de la estructura en zonas afectadas, recarpeteo asfáltico, instalación de señalética horizontal y vertical, rehabilitación del alumbrado público y semaforización, además de acciones de reforestación en el camellón central.

La rehabilitación integral se extiende desde la avenida Sendero hasta la avenida Acueducto, con el objetivo de mejorar las condiciones de una de las principales vialidades del municipio.

Escobedo invierte 190 mdp en rehabilitación de avenida Raúl Salinas (Cortesía)

Avenida Raúl Salinas beneficiará a 150 mil habitantes de Escobedo

De acuerdo con el gobierno municipal, la obra beneficiará aproximadamente a 150 mil habitantes que utilizan esta vialidad para sus traslados cotidianos.

Durante la inauguración, José Antonio Quiroga Chapa destacó que el crecimiento de Escobedo permite avanzar en la recuperación de vialidades y espacios públicos, mientras que la avenida Raúl Salinas representa un punto relevante para la movilidad y la identidad del municipio.

Con la conclusión de esta etapa, Escobedo avanza en la rehabilitación integral de la avenida mediante trabajos de infraestructura, movilidad, alumbrado, señalización y recuperación de espacios urbanos.