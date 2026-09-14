El Encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa acompañó a los adultos mayores de la Casa Club del Adulto Mayor del Municipio de Escobedo, quienes participaron en un desfile con motivo de las fiestas patrias.

Adultos mayores de la Casa Club de Escobedo realizan desfile patrio. (cortesía)

Al desfile también asistió la directora del DIF Escobedo, María de los Ángeles González, quién convivió con los participantes y se sumó a esta tradicional celebración mexicana que recorrió las calles de la colonia Belisario Domínguez.

Adultos mayores de la Casa Club de Escobedo realizan desfile patrio. (cortesía)

Adultos mayores de la Casa Club recorrieron las calles de Escobedo

Vestidos con atuendos mexicanos tradicionales y acompañados de música y un ambiente festivo, los participantes iniciaron el recorrido en la calle Constitución, para continuar por Tercera Avenida, Independencia y Primera Avenida, hasta regresar nuevamente a Constitución.

Adultos mayores de la Casa Club de Escobedo realizan desfile patrio. (cortesía)

Durante el desfile, los adultos mayores no solo disfrutaron de la celebración, sino que también demostraron sus habilidades y talentos. Al ritmo de los tambores, animaron el recorrido y compartieron con vecinos y familias las manualidades mexicanas que elaboraron como parte de las actividades que realizan en la Casa Club. Además de compartir un agradable momento de convivencia.