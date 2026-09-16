Richard Millán, presidente municipal de Elota en el estado de Sinaloa sorprendió a todos tras portar llamativo atuendo durante Grito de Independencia.

Luego de que el presidente municipal, Richard Millán se dejo ver en imágenes difundidas en sus redes sociales con un traje negro con bordados blancos, hombreras decoradas alusivo a lo militar de la época de la Independencia y hasta con una larga capa.

Sin duda atuendo que llamó la atención de todos, así como generó varias críticas para el presidente municipal de Elota, Richard Millán.

Richard Millán sorprende con llamativo atuendo durante Grito de Independencia en Elota (Richard Millán)

Critican a Richard Millán tras llamativo atuendo durante Grito de Independencia en Elota

Las críticas para Richard Millán no se hicieron esperar tras llamativo atuendo durante el Grito de Independencia en Elota.

Sin embargo, el llamativo atuendo de Richard Millán fue lo de menos, pese a que lo señalaron de “payaso y exagerado”.

Ya que las críticas a Richard Millán se dirigieron a las observaciones pendientes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por casi 14 millones de pesos correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2025 en el municipio.

Observaciones a Richard Millán en las que se señalan posibles daños o perjuicios a la Hacienda Pública municipal, las cuales ha rechazado, pero donde su atuendo llamativo vuelve a ponerlo en la mira.