El encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, inauguró un nuevo tramo pavimentado de la avenida Constitución, en la colonia Alianza Real, con el objetivo de fortalecer la movilidad y mejorar la conectividad en este sector.

Escobedo inaugura pavimentación de avenida Constitución. (cortesía)

La obra comprende el tramo que conecta las calles Artículo 72 y República Mexicana, donde se realizaron trabajos de pavimentación sobre 11 mil 423 metros cuadrados.

De acuerdo con el gobierno municipal, la obra beneficiará a más de 100 mil habitantes de Alianza Real y sectores aledaños.

Durante la inauguración, el encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa destacó que las obras públicas deben atender las necesidades de la ciudadanía y traducirse en beneficios directos para las familias.

La visión de la 4T es llevar la transformación al territorio y hacer que los recursos públicos se conviertan en bienestar para todas las familias. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Escobedo inaugura pavimentación de avenida Constitución. (cortesía)

Obra de avenida Constitución tuvo inversión de más de 25 millones de pesos

Para la ejecución de los trabajos se destinó una inversión de 25 millones 578 mil 650 pesos, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para fortalecer y modernizar la infraestructura vial de Escobedo.

El encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa afirmó que el municipio continuará atendiendo las necesidades de las distintas colonias y manteniendo un trabajo cercano con la ciudadanía.

Hoy iniciamos a darle uso a esta gran avenida. Seguiremos trabajando continuamente en este territorio, escuchándolos y atendiendo las cosas que nos hagan falta. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

En el evento también estuvieron presentes Felipe Canales, secretario del Ayuntamiento, y Martiniano Rueda, secretario de Obras Públicas del Municipio.