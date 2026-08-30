El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que prepara su proyecto “defensa de la patria” en el estado de Baja California Sur con Francisco Pelayo como coordinador estatal para las elecciones 2027.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, señaló que la designación de Pancho Pelayo tiene como finalidad establecer liderazgos locales con arraigo y capacidad para hacer frente al abandono social, el rezago y la creciente inseguridad.

PAN elige a Francisco Pelayo como coordinador de “defensa de la patria” en Baja California Sur para 2027

A través de un comunicado, el PAN hizo oficial el nombramiento del diputado Francisco Pelayo como su coordinador para la “defensa de la patria” en Baja California Sur rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con el PAN, la designación de Pelayo forma parte de una nueva etapa de fortalecimiento territorial, a través de la cual busca reconectarse de manera directa con las demandas ciudadanas.

La dirigencia blanquiazul sostiene que el verdadero reto radica en construir una alternativa sólida que unifique los esfuerzos de la militancia y recupere la identidad institucional del partido.

PAN prepara “defensa de la patria” en Baja California Sur con Francisco Pelayo como coordinado (@PanchoPelayoC)

Para la dirigencia panista, la defensa nacional implica combatir la delincuencia organizada y romper complicidades políticas que facilitan su avance en gran parte del territorio nacional.

El PAN aseguró que proteger a las familias representa evitar hechos graves como las desapariciones, la extorsión y el reclutamiento forzado de jóvenes.

Por ello, en Baja California Sur, Pelayo asumirá la tarea de recorrer las localidades y construir una estructura de unidad partidista.

Según indicó el PAN, no busca simplemente sumar logotipos de otras fuerzas políticas ni repartir candidaturas de manera pragmática, sino consolidar su propia marca como una oposición competitiva.